Akira Toriyama: in risposta all'annuncio della morte, mangaka e sviluppatori salutano il maestro

Il sito ufficiale di Shonen Jump sta ospitando una sezione apposita in cui altri autori condividono i propri pensieri e lasciano messaggi in ricordo di Toriyama , che come abbiamo riportato questa mattina si è spento all'età di 68 anni il primo marzo , ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi.

Un maestro per tantissimi

Una foto storica con Akira Toriyama, Hironobu Sakaguchi e Yuji Horii insieme

Sul fronte dei manga, tanti autori hanno pubblicato i propri messaggi sulla pagina aperta da Shonen Jump. Tra questi Eiichiro Oda di One Piece che ricorda come Toriyama sia stato fonte d'ispirazione per tutti gli artisti in tale ambito e come tante opere siano sostanzialmente dipese dal percorso tracciato in precedenza dall'autore di Dragon Ball.

Anche Masashi Kishimoto, creatore di Naruto, ha ricordato Toriyama ed espresso il proprio dolore per la perdita, ricordando peraltro un aneddoto in cui l'ha incontrato, passando del tempo insieme al maestro e anche con Oda nello stesso momento. Anche per lui, il creatore di Dragon Ball è stato una delle spinte fondamentali a farlo diventare un mangaka già ai tempi dell'università.

Tra i messaggi troviamo anche quello di Masakazu Katsura, autore di Video Girl Ai, con cui Toriyama ha collaborato direttamente per la creazione di Sachie-chan's goo! sulla rivista Jump Square e poi di Jiya. Anche questi ha ricordato l'apporto fondamentale dell'autore nell'affermazione dei manga in generale.