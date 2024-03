Tokyo Xanadu New Project annunciato da Falcom per il 10° anniversario della serie

In compenso, il comunicato pubblicato da Falcom ci offre qualche informazione aggiuntiva. Il nuovo Tokyo Xanadu sarà ambientato ancora una volta a Tokyo, ma l'ambientazione risulterà completamente nuova ai fan. Stesso discorso vale per il gameplay, con il team di sviluppo che sta realizzato un "titolo completamente nuovo" , con tutti i sistemi di gioco costruiti da zero.

Falcom ha annunciato un nuovo gioco della serie Tokyo Xanadu per celebrare il 10° anniversario della serie, che si festeggerà nel 2025. Per il momento il gioco è stato annunciato con il titolo provvisorio Tokyo Xanadu New Project e non sono stati indicati dettagli precisi su console di riferimento e data di uscita.

Per chi non lo conoscesse, il primo Tokyo Xanadu è uscito nel 2015 in Giappone su PS Vita e due anni più tardi è arrivato anche nel resto del mondo con la versione aggiornata e ampliata Tokyo Xanadu Ex+ per PC e PS4.

Si tratta di un action GDR ambientato in una Tokyo alternativa devastata da un terremoto catastrafico. Nei panni del liceale Kou Tokisaka, scopriremo che questa calamità è stata causata da degli esseri che vivono in una dimensione oscura chiamata Eclipse, in cui dovremo avventurarci per evitare che si verifichi nuovamente. Il gioco mescola l'esplorazione di dungeon e combattimenti, con sezioni di vita quotidiana e aspetti social, in maniera simile a quanto vediamo nella serie Persona di Atlus.