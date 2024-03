Il monitor portatile MSI Optix MAG162V è ora in sconto su Amazon a un buon prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un monitor portatile MSI Optix MAG162V da 15,6 pollici . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 24%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 229€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma, ma arriva dopo un periodo di prezzo fisso e la differenza è di soli 15€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

MSI Optix MAG162V da 15,6 pollici è uno schermo portatile perfetto per i viaggi o chi ha bisogno di lavorare in mobilità e da più luoghi. Supporta sia USB Type-C che Mini HDMI e pesa solo 900 grammi. Misura 2,4D x 16,5L x 11,6H cm.

MAG162V ha due altoparlanti integrati, così che non sia obbligatorio utilizzare le cuffie. Dispone di un supporto per mantenere in verticale lo schermo, scegliendo l'inclinazione che più preferiamo per l'utilizzo. Lo schermo ha una risoluzione di 1920 x 1080 con una frequenza di aggiornamento pari a 60 Hz.