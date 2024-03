Epic Games Store: un leak svela l'arrivo dei saldi di primavera e alcuni dei giochi in offerta

Tramite le pagine di dealabas, il leaker billbil-kun ha svelato l'arrivo dei Saldi di Primavera dell'Epic Games Store, che si svolgeranno tra il 14 e il 28 marzo 2024.

Non solo, la "gola profonda" ha condiviso anche una lista parziale dei giochi che verranno propositi in offerta, tra cui troviamo anche Prince of Persia The Lost Crown e Alan Wake 2, che riportiamo di seguito:

Prince of Persia: The Lost Crown a 29,99 euro, sconto del 40%

Avatar: Frontiers of Pandora: 41,99 euro, sconto del 40%

Skull and Bones a 44,99 euro, sconto del 25%

EA Sports FC 24 a 13,99 euro, sconto dell'80%

Hogwarts Legacy a 29,99 euro, sconto del 50%

The Lord of the Rings: Return to Moria a 24,79 euro, sconto del 38%

Star Wars Jedi Survivor a 31,49 euro, sconto del 55%

Tchia a 17,49 euro, sconto del 50%

Battlefield 2042 a 8,99 euro, sconto dell'85%

Alan Wake 2 a 39,99 euro, sconto del 20%

Dead Island 2 a 32,99 euro, sconto del 45%

Cyberpunk 2077 a 29,99 euro, sconto del 45%

GTA 5 a 14,99 euro, sconto del 50%

Disney Dramligth Valley a 29,99 euro, sconto del 25%

Che ne pensate, siete interessati a una o più delle offerte indicate qui sopra?