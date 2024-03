Epic Games Store, il gioco gratis del 7 marzo è ora disponibile per il download

È ora disponibile il gioco gratis riservato agli utenti dell'Epic Games Store per la giornata di oggi, 7 marzo. Come rivelato la settimana scorsa, si tratta in questo caso dell'action shooter in stile retrò Astro Duel 2.

Sviluppato da Wild Rooster, il titolo miscela meccaniche sparatutto e action platform per dar vita a un'esperienza diversa dal solito, che è possibile affrontare in cooperativa insieme a due amici oppure nel Versus Mode competitivo per un massimo di sei partecipanti.

Scaricare gratis Astro Duel 2 è semplicissimo: tutto ciò che dovrete fare è visitare la pagina del gioco su Epic Games Store, effettuare l'accesso con le vostre credenziali, cliccare sul pulsante "ottieni" e poi seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione.