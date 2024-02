Epic Games Store: il gioco gratis del 7 marzo è stato annunciato ufficialmente

Potrete riscattare il gioco in questione a partire da giovedì prossimo, fino a quello successivo, ovvero il 14 marzo. Per farlo vi basta accedere al clien dello store oppure raggiungere questo indirizzo . Vi ricordiamo che invece da oggi sono disponibili i giochi gratis del 29 febbraio 2024 .

Astro Duel 2

Astro Duel 2 è un action che unisce battaglie spaziali dall'alto e azione platform a scorrimento. Nel gioco piloteremo un Nano Fighter d'elite tramite il quale potremo passare in qualsiasi momento dal volo spaziale all'esplorazione a piedi.

Ogni nave ha uno stile di gioco e un'abilità speciale unica, come distorsione, perforazione e riflesso. Mentre quando siamo a piedi possiamo farci largo usando armi da fuoco e sfruttare oggetti come mine, scudi e granate per avere la meglio sui nemici. Il gioco include una modalità Versus fino a sei giocatori con supporto per bot e la Bounty mode, un'avventura cooperativa da 1 a 3 giocatori.

