Epic Games Store: il gioco gratis del 29 febbraio 2024 è disponibile

Epic Games Store ha reso disponibile quest'oggi, 29 febbraio 2024, un nuovo gioco gratis per PC. Come già sapevamo, si tratta di Aerial_Knight's Never Yield. Come sempre, una volta reclamato sarà vostro per sempre.

Aerial_Knight's Never Yield può essere reclamato tramite l'Epic Games Store a questo indirizzo o, più rapidamente, andando direttamente nel Launcher e aggiungendo il gioco alla vostra libereria. Avete una settimana di tempo per farlo prima che venga sostituito.