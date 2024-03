Epic Games Store, i giochi gratis del 14 marzo sono stati rivelati

I giochi gratis in arrivo per gli utenti dell'Epic Games Store il 14 marzo sono stati annunciati ufficialmente: si tratta di Deus Ex: Mankind Divided e The Bridge.

Contestualmente alla conferma che il gioco gratis di oggi è disponibile per il download, ecco dunque uno sguardo ai prossimi regali di Epic Games, in questo caso l'indimenticato action in prima persona di Eidos Montreal e l'originale avventura ispirata all'arte di M.C. Escher e alle scoperte di Isaac Newton.

Deus Ex: Mankind Divided ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta del secondo (e per ora ultimo) capitolo delle avventure di Adam Jensen, agente antiterrorismo che si trova a lottare contro gruppi armati nel mezzo di una situazione mai così tesa fra esseri umani potenziati e persone normali.

All'interno della campagna di The Bridge ci troveremo invece a risolvere una sequenza costituita da quasi cinquanta rompicapo, tutti diversi e basati su gravità, dimensioni parallele e altri concetti inspiegabili, in un mondo dominato da leggi della fisica molto particolari.