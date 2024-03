10 momenti 'dark' nei giochi Nintendo

Non sono però giochi privi di momenti sinistri, spaventosi, e proprio per la loro natura normalmente più solare, quando il lato oscuro si manifesta lo fa con impatto maggiore, tanto da rimanere facilmente impresso come dimostrano le numerose leggende metropolitane e creepypasta nati da easter egg e segreti più o meno consapevolmente inseriti all'interno di queste avventure. Ripercorriamo insieme alcune di queste situazioni in una panoramica di alcuni dei più memorabili momenti dark nei giochi Nintendo , tutte quelle volte che i giochi dell'azienda di Kyoto ci hanno fatto paura.

Un vecchio stereotipo vuole i giochi Nintendo come pensati per bambini, o comunque particolarmente adatti a un pubblico giovane, motivo per il quale tenderebbero ad essere privi di elementi controversi, violenza o tematiche che si possono normalmente considerare "adulte" o inquietanti. Chi è più addentro al mondo dei videogiochi sa bene quanto questa visione sia un pregiudizio senza fondamento, tuttavia è indubbio che le atmosfere delle serie più classiche di Nintendo tendano a puntare maggiormente a un clima sereno, pur presentando sfide di altissimo livello.

Sembra piuttosto banale partire con Eternal Darkness: Sanity's Requiem in questa selezione, essendo uno dei rarissimi esempi di gioco pienamente horror pubblicato direttamente da Nintendo, ma lo sfortunato titolo di Silicon Knights si distingueva per una caratteristica che è sicuramente rimasta impressa in tutti coloro che l'hanno provato: gli effetti speciali che emergevano con il calare del livello di sanità mentale dei protagonisti. Questi inducevano delle vere e proprie "allucinazioni", colpendo il giocatore con un impatto anche superiore agli orrori più palesi che si succedevano con regolarità sullo schermo. Falsi errori tecnici, glitch inquietanti, deformazioni grafiche e dell'audio emergevano a sorpresa durante le sessioni, di fatto creando una sorta di meta-horror che giocava direttamente con l'utente, andando al di fuori della normale interazione e risultando così ancora più inquietanti di una qualsiasi sequenza "regolare" all'interno della storia lovecraftiana che, comunque, si distingueva per una notevole oscurità generale.

Siamo probabilmente tutti d'accordo nell'associare Majora's Mask alle atmosfere più oscure della serie e magari Link's Awakening a quelle più bizzarre, ma anche The Legend of Zelda: Twilight Princess ha le carte in regola per concorrere nella categoria dei capitoli più "dark". Venendo poi dallo stile di Wind Waker, si trattava di un contrasto veramente impressionante e gli sviluppatori sembravano volerlo rimarcare in ogni singolo elemento: i mostri d'ombra, ma anche il design dei semplici NPC hanno tratti inusuali e in qualche modo angoscianti, ma il culmine viene raggiunto dalla sequenza con il messaggio di Lanayru, che per ermetismo e oscurità generale poteva lasciare scioccati. Mentre gli altri spiriti della luce si limitavano a dare qualche indicazione a Link sul prosieguo del cammino, Lanayru lancia un avvertimento sui pericoli delle ombre, e lo fa in maniera decisamente impressionante, buttando in mezzo Link oscuri, occhi vacui, Ilias volteggianti e risate maniacali, con il risultato di lasciarci alquanto nello sconcerto.

Sorprendentemente, si può dire che in Super Mario 64 ci siano diversi momenti spaventosi, che emergono all'interno di un'esperienza assolutamente solare e vivace, nel complesso. Attimi di terrore puro sono assicurati dalla gigantesca murena nascosta nei pressi del galeone affondato del livello sottomarino, mentre l'intero castello di Boo rappresenta la digressione "horror" del platform, ma per la maggior parte del tempo questo esegue il suo compitino in maniera piuttosto anonima. Tuttavia, al suo interno c'è un momento che sicuramente ha segnato chiunque abbia giocato a fondo al capolavoro per Nintendo 64, ovvero l'incontro con il dannato pianoforte: partendo dall'atrio ci ritroviamo in una sala dall'atmosfera lugubre ma tutto sommato piacevole, con un elegante pianoforte a coda illuminato dalla luce della luna. Il problema è che se ci avviciniamo troppo questo ci salta addosso mostrando denti aguzzi e assassini, trovando posto per sempre tra i nostri ricordi videoludici.

Come vedremo anche nel paragrafo bonus, la serie Pokémon è sempre stata un vero e proprio ricettacolo di teorie e spunti per creepypasta, sebbene molti di questi siano occultati, latenti o semplicemente frutto di elucubrazioni da parte dell'enorme community di giocatori. Alcuni elementi sono però esplicitamente horror, e forse quello più noto rappresentato dalla misteriosa apparizione della ragazza fantasma all'interno di Pokémon X & Y : giunti a Luminopoli, possiamo imbatterci in un ufficio nel quale gli impiegati ci avvertono che "nessuno sale al secondo piano" del palazzo, cosa che ovviamente tutti i giocatori avranno fatto, ma trovandosi di fronte a una sorpresa da brividi. Quando l'ascensore si apre, veniamo accolti da uno strano flash e dietro di noi compare una ragazza dal look simile a quello delle "Hex Maniac", o allenatrice di classe streghetta, che si muove "traslando" su una gamba sola e senza un'apposita animazione, cosa che rende tutto ancora più strano. Superandoci, si limita a dire "No, non sei tu il prescelto", e poi scompare senza lasciare traccia. Questo ha scatenato negli anni numerose teorie e possibili spiegazioni da parte della community, disperatamente alla ricerca di un senso per l'episodio in questione.

La serie Mother è tutta giocata su un fondamentale equivoco, o meglio un inganno con cui Shigesato Itoi ha nascosto una storia dai risvolti epici e tragici all'interno di una rappresentazione infantile, come una sorta di teen movie anni 80 portato all'ennesima potenza sia per quanto riguarda l'estetica fanciullesca che le implicazioni drammatiche. Tutto questo si svela con estrema potenza durante la battaglia finale contro Gygas in Earthbound , il secondo capitolo: una sfida impossibile, tanto da costringere i protagonisti a usare un complesso stratagemma, trasferendo le proprie coscienze in androidi spediti indietro nel tempo per colpire il mostro nel momento in cui è più vulnerabile, penetrando all'interno di una sorta di labirinto fatto di materia bio-tecnologica. Lo scontro assume contorni surreali e grotteschi, con uno sfondo animato che mostra immagini distorte e incomprensibili, oscillanti tra volti umani e mostruosi, forse addirittura feti, mentre in giro per il mondo vari personaggi si riuniscono per pregare, in modo da aiutare i protagonisti ad abbattere la minaccia. Indubbiamente uno dei momenti più strani e oscuri visti in un gioco Nintendo.

Quadri infestati e messaggi di alieni (Animal Crossing)

La "Gyroid Face" non è un bello spettacolo

Riuniamo in un'unica sede i vari casi inquietanti di Animal Crossing, perché anche questa serie ha i suoi bei momenti bizzarri nonostante sia normalmente la quintessenza del relax in forma videoludica. Partiamo dall'Animal Crossing per Gamecube del 2001 con la famigerata "Gyroid Face": se nel gioco prendiamo il treno per visitare il villaggio di un altro giocatore ma usciamo poi dalla partita senza salvare, quello che ci accoglie al riavvio non è il familiare volto arrabbiato di Resetti che ci tempesta di improperi e raccomandazioni, bensì qualcosa di molto più strano. Il personaggio principale appare con una faccia simile a quella di un giroide, senza bulbi oculari e con la bocca spalancata, per avvertire che se non ci rivolgiamo a questo rischiamo di perdere tutto ciò che abbiamo. Anche la nostra anima, considerando la trasfigurazione del volto del protagonista?

Per certi versi, risultano meno d'impatto altri momenti dark presenti nei capitoli successivi, essendo quantomeno più espliciti nel voler richiamare certe stranezze. In Animal Crossing: New Leaf, esattamente alle ore 3:33 reali (corrispondenti all'orario nel gioco, come sempre), possiamo notare che la TV di casa si comporta in maniera strana: emette il classico rumore bianco, dal quale emerge la figura di un alieno che sembra voler dire qualcosa.

Animal Crossing: New Leaf, messaggio dagli alieni in piena notte

L'evento non accade tutti i giorni ed è necessario avere una TV in casa, cosa che ha reso l'easter egg più raro e curioso che mai. Decisamente più diffuso è invece il caso delle opere d'arte "infestate" in Animal Crossing: New Horizons. Nel caso in cui Volpolo ci rifili delle copie contraffatte, è possibile che queste possano "prendere vita" e animarsi in maniera inaspettata.