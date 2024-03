Rise of the Ronin: i Trofei sono stati svelati in anticipo, faranno la gioia dei collezionisti

La data di uscita di Rise of the Ronin si avvicina a grandi passe e dunque era scontato che prima o poi sarebbe spuntata in rete la lista dei Trofei ottenibili nel nuovo gioco di Team Ninja per PS5.

L'elenco è stato postato su Reddit e svela che nel gioco saranno disponibili 51 obiettivi da completare, di cui 39 di bronzo, 9 di argento, 2 d'oro e l'immancabile trofeo di Platino.

Per ottenerli tutti sarà necessario rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Infatti, oltre quelli legati alla storia, i giocatori dovranno compiere alcune azioni specifiche che richiedono di esplorare ogni aspetto del gameplay, come quello che richiede di sconfiggere i nemici con ogni tipologia di arma di Rise of the Ronin e di padroneggiare 3 stili di combattimento, e altri più lunghi e dispendiosi che richiedono di ottenere collezionabili e completare tutti gli incarichi da ronin opzionali al livello di difficoltà Midnight, che supponiamo sarà quello più difficile in assoluto.