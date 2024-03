Dottie Flowers gratis in digitale: è il nuovo gioco per Super NES disponibile in sole 100 cartucce,

Dottie Flowers è un recentissimo gioco per Super NES, pubblicato in forma completamente gratuita nella sua edizione digitale. Se ricordate, è stato sviluppato da Goldlocke, che ne ha stampato e regalato cento cartucce.

Inizialmente non voleva pubblicarlo in versione emulabile, ma alla fine si è convinto. Qualche settimana fa aveva spiegato anche il perché delle cartucce in regalo: "Siccome il gioco contiene diversi riferimenti a proprietà intellettuali sotto copyright, mi considero fortunato a non aver ricevuto una diffida o peggio. C'è poco da aggiungere. Non ho voluto sfidare di più la fortuna, quindi monetizzare in qualsiasi modo con il gioco è completamente fuori questione."