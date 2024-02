Super Nintendo: sviluppa un gioco in 600 ore, produce 100 cartucce per 2200 euro e le regala tutte

Dottie Flowers è un nuovo gioco per Super Nintendo sviluppato da Goldlocke. L'autore ha impiegato circa 600 ore per realizzarlo. Quindi ha prodotto 100 cartucce e le ha regalate tutte organizzando un concorso. Per chi se lo stesse chiedendo, si tratta di un platform action con grafica molto carina e alcune meccaniche ispirate a classici quali i Turrican.

Perché lo ha fatto? A spiegarlo è stato Goldlocke stesso sulla pagina itch.io del gioco: "Ho investito circa 600 ore del mio tempo libero dell'ultimo anno in questo gioco, soprattutto la sera dopo aver lavorato. Ho speso circa 2200€ per produrre cento copie fisiche dello stesso. Potrà sembrarvi ridicolo, ma per me il risultato finale è valso ogni centesimo speso." Quindi, perché regalarlo considerando il tempo e i soldi spesi? "Siccome il gioco contiene diversi riferimenti a proprietà intellettuali sotto copyright, mi considero fortunato a non aver ricevuto una diffida o peggio. C'è poco da aggiungere. Non ho voluto sfidare di più la fortuna, quindi monetizzare in qualsiasi modo con il gioco è completamente fuori questione."