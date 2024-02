Take-Two: il mercato fisico rimarrà vivo ancora a lungo

Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two , ha dichiarato nel corso di un'intervista concessa a IGN , che secondo lui il mercato fisico dei videogiochi è destinato a durare ancora a lungo. Lo spunto per toccare l'argomento è stata la fine della vendita delle copie fisiche dei giochi Xbox in alcuni negozi e l'attesa per le parole di Phil Spencer la prossima settimana, che dovrebbero chiarire il futuro di Xbox.

I collezionisti possono tirare un sospiro di sollievo

GTA 6 uscirà probabilmente anche in formato fisico

Take-Two era stato tra gli editori a prevedere l'affermarsi del mercato digitale su quello fisico, ma ciò non significa che il secondo sparirà a breve: "Quasi sicuramente il mercato fisico durerà ancora per un lungo periodo. Ad esempio c'è ancora nel settore della musica. Lo supporteremo se ha senso farlo. Non prendiamo decisioni basate sulle opinioni. Basiamo le nostre decisioni su dove si trova il consumatore." Ha dichiarato Zelnick, che poi ha spiegato come non sia troppo costoso per un editore gestire la distribuzione fisica e che, quindi, Take-Two non è molto preoccupata. L'importante è non esagerare con le copie stampate.

Quindi possiamo aspettarci che nell'immediato futuro, e probabilmente anche oltre, i giochi di Take-Two continuino a uscire in formato fisico e digitale, lì dove non sarà controproducente farlo a livello economico.