Lost Ark chiude in Giappone, il gioco è in crisi?

L'editore giapponese PMANG ha annunciato la chiusura dei server giapponesi del gioco di ruolo d'azione Lost Ark . Lo spegnimento avverrà il 20 marzo 2024 alle ore 19:00. Il gioco è attivo sul territorio dal 23 settembre 2020, ma non ce la fa più ad andare avanti, quindi sarà fermato in accordo con lo sviluppatore Smilegate RPG.

Lost Ark è un po' sparito dai radar

Lost Ark è in crisi? Difficile dirlo con certezza. In tempi recenti è molto calato per numero di giocatori, con gli accessi del lancio che sono soltanto un sogno. Va detto comunque che su Steam produce buoni numeri e riesce spesso a superare i 50.000 giocatori contemporanei, quindi non dovrebbe essere a rischio dalle nostre parti. Certo, le recensioni negative vanno moltiplicandosi, a causa dell'ingente investimento di tempo richiesto per migliorare i personaggi.