Hogwarts Legacy: gatti volanti, troll gentili e grifoni pietrificati in un video ufficiale pieno di bug

Gatti volanti

Il filmato è effettivamente davvero divertente, tra gatti volanti, personaggi che camminano in modo strano, maghi che assumono pose incredibili mentre volano sulle scope, troll gentili, modelli 3D bloccati, grifoni congelati, occhi che escono dalle orbite e chi più ne ha più ne metta. C'è anche chi riesce a camminare a testa in giù. Insomma, guardatelo perché ne vale la pena.

Capita spesso che durante lo sviluppo di giochi molto complessi come Hogwarts Legacy emergano dei bug assurdi, spesso molto spassosi, che poi non arrivano nelle versioni finali (in alcuni casi sì, vedi prime versioni di Cyberpunk 2077, ma non è la regola). È molto raro anche che vengano mostrati, per evitare fraintendimenti con i videogiocatori.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è disponibile per PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.