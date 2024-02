Helldivers 2 primo nella top 10 globale di Steam

Helldivers 2 continua a far parlare di sé per il grande successo che sta riscuotendo su PC e PS5. Attualmente è primo nella top 10 globale del negozio di Valve, un risultato non così scontato considerando la concorrenza.

Un successo inatteso

Helldivers 2 è primo su Steam

Uscito un po' in sordina rispetto ad altri titoli pubblicati da Sony PlayStation, Helldivers 2 si sta probabilmente rivelando proprio quello che Sony voleva perseguire con la politica dei live service: un'ottima base sulla quale costruire un progetto più ampio.

Fa impressione su Steam vederlo sopra a mostri sacri quali Counter-Stike 2 o PUBG: Battlegrounds, ma anche al recentissimo Palworld, che per qualche settimana è stato un fenomeno enorme. Da notare come la top 10 di Steam sia formata per la gran parte da titoli live service (otto su dieci in questo momento), segno che il modello in sé non ha stancato, ma che allo stesso tempo il mercato è ormai davvero saturo, nonostante non manchino alcune nuove uscite che riescono a fare breccia.

Helldivers 2 sta piacendo molto per la sua schiettezza e per non essere appesantito da microtransazioni invasive, oltre che per un gameplay davvero coinvolgente. Va anche detto che i giocatori si aspettavano esattamente un titolo simile da Arrowhead. Ciò che non gradiscono è quando studi come Rocksteady o Naughty Dog, specializzati in altri generi, vengono messi su un modello come questo che non riescono a padroneggiare completamente.