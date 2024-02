Netflix: a Take-Two piacerebbe lanciarci altri giochi

Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two, ha espresso la sua soddisfazione per le conversioni di GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas per Android pubblicate da Netflix e disponibili solo per gli abbonati al servizio, tanto da affermare che gli piacerebbe lanciarci altri giochi.

Zelnick: "Ci piacerebbe fare di più con Netflix. A chi no? Finché i consumatori sono contenti di esserci e finché l'economica di questi accordi ha senso."