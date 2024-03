Brothers: A Tale of Two Sons Remake non convince su PS5 e Xbox Series X|S per Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato un nuovo video dove offre una disamina delle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Brothers: A Tale of Two Sons Remake, che purtroppo non convincono del tutto, specialmente la conversione per Series S.

Come spiegato nel filmato, il rifacimento è stato realizzato tramite l'ausilio dell'Unreal Engine 5 e impiegando alcune delle tecnologie avanzate del motore come Nanite e Lumen. Tutti gli asset sono stati ricreati da zero, le animazioni sono migliorate, così come texture e cutscene. Il risultato è visivamente buono, tuttavia, come altri titoli realizzati con il medesimo engine, sono stati necessari dei compromessi per le versioni console.

Come al solito troviamo due modalità grafiche, una che punta a una risoluzione maggiore e l'altra ai 60 fps. La modalità Quality offre una risoluzione dinamica che va dai 1260p ai 1620p per PS5 e Xbox Series X|S. Insomma, siamo lontani dal 4K, ma in compenso il framerate risulta stabile a 30fps in quasi tutte le occasioni e per questo motivo è il preset consigliato da Digital Foundry.

Infatti, con la modalità Performance, la risoluzione scende a 1080p nativi su entrambe le console, a vantaggio di un framerate maggiore, ma anche molto instabile, tanto che si può oscillare tra i 35 e i 60 fps. In tal senso Xbox Series X appare avvantaggiata, per quanto le prestazioni non siano comunque ottimali su ambo le console.