Brothers: A Tale of Two Sons Remake ha ricevuto ottimi voti dalla stampa internazionale

Brothers: A Tale of Two Sons Remake è stato accolto in maniera positiva dalla stampa internazionale, che ha assegnato al rifacimento ottimi voti, confermando la qualità di un progetto che a molti sembrava superfluo.

Xbox Tavern - 9,2

GGRecon - 9

God is a Geek - 9

GameGrin - 9

Multiplayer.it - 8,5

GameStar - 8,2

TheGamer - 8

GLHF on Sports Illustrated - 8

GamingBolt - 8

Oyungezer - 8

TheSixthAxis - 8

Pure Xbox - 7

Push Square - 7

GameSpew - 6

PC Games - 6

Annunciato durante i The Game Awards 2023, Brothers: A Tale of Two Sons Remake ridisegna l'avventura diretta da Josef Fares nel 2013, introducendo un comparto tecnico rinnovato che dona all'esperienza un nuovo respiro sul piano estetico.