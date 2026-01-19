Al via i preordini di Marathon: prezzi, contenuti e bonus delle edizioni per PS5, Xbox Series X|S e Steam

Iniziamo con i bonus per chi deciderà di acquistare il gioco prima ancora del lancio: preordinando una qualsiasi edizione di Marathon avrete accesso a delle ricompense aggiuntive, incluse skin per le armi, emblemi e sfondi, nonché una serie di extra a tema per Destiny 2 (a patto di aver associato lo stesso account Bungie a entrambi i titoli). Ecco l'elenco al completo:

Oltre ad aver fissato la data di uscita di Marathon al 5 marzo, oggi il team di Bungie ha dato ufficialmente il via ai preordini del loro extraction shooter e svelato i dettagli delle varie edizioni in arrivo su PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam .

Standard, Deluxe e Collector's Edition

I preordini delle versioni digitali sono disponibili su PlayStation Store, Xbox Store e Steam. Per quanto riguarda le edizioni, iniziano dalla Standard Edition: sarà disponibile al prezzo di 39,99 euro su tutte le piattaforme e offrirà l'accesso al gioco base e a tutti gli aggiornamenti in arrivo (mappe, operatori, eventi ecc.) in arrivo dopo la pubblicazione.

Salendo di livello troviamo la Deluxe Edition, disponibile al prezzo di 59,99 euro. Oltre al gioco base in questo caso troviamo una serie di extra, tra cui una serie di skin esclusive per le armi, 200 gettoni SILK del pass e un voucher per sbloccare un Pass ricompense Premium senza costi aggiuntivi. Nel dettaglio, questi i bonus:

1 voucher Pass ricompense premium

200 gettoni SILK Pass ricompense

Elemento estetico per arma - Declino di Mezzanotte (stile: fucile a pompa Misriah 2442)

Elemento estetico per arma - Declino di Mezzanotte (stile: Sopraffazione FDA)

Elemento estetico per telaio - Declino di Mezzanotte (stile: telaio da teppista)

Elemento estetico per telaio - Declino di Mezzanotte (stile: telaio distruttivo)

Elemento estetico per telaio - Declino di Mezzanotte (stile: telaio assassino)

Elemento estetico per telaio - Declino di Mezzanotte (stile: telaio da furto)

Infine come già riportato in una precedente notizia, al lancio sarà disponibibile una ricca Collector's Edition. Sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S e PC, con i preordini già disponibili sul BungieStore e PlayStationDirect. Al momento ci sono dubbi sul prezzo: il primo store indica 236,99 euro, mentre quello ufficiale PlayStation è di 199,99 euro.

La Collector's Edition di Marathon

Oltre al gioco in versione digitale Deluxe Edition sotto forma di codice da riscattare (niente copia fisica), include una statua in scala 1/6 del telaio da furto per corridori, con luci LED alimentate tramite cavo USB, un WEAVEworm Sekiguchi collezionabile, una toppa ricamata, un set di cartoline artistiche a tema corridori e bonus cosmetici esclusivi.