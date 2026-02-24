La demo di Kloa - child of the forest è disponibile per il Next Fest di Steam

Kloa - child of the forest è un gioco di ruolo d'azone in pixel art, realizzato completamente da mano umana, che unisce "combattimenti dinamici, esplorazione e narrazione emozionale." Si tratta di un gioco in stile Zelda, che ora potete provare direttamente grazie alla demo pubblicata su Steam , in occasione del Next Fest invernale , iniziato ieri.

I contenuti della demo

Come viene specificato dalla pagina ufficiale, da cui potete scaricarla, la demo "presenta due biomi distinti ricchi di creature corrotte, enigmi ambientali, segreti nascosti e due importanti boss." Il giocatore deve quindi riuscire a padroneggiare la katana di Kloa e il suo Arco Spirituale, sfruttare le reliquie elementali e iniziare a ristabilire l'equilibrio in un mondo consumato dalla misteriosa Maledizione Ikari.

La demo, che permette di provare l'inizio del viaggio di Kloa, contiene: due biomi realizzati a mano con nemici unici; l'accesso completo ai sistemi di combattimento principali; il combattimento corpo a corpo con la leggendaria katana Sakiko; il combattimento a distanza con l'Arco Spirituale; lo scatto per schivare e posizionarsi; degli oggetti Leggendari elementali; il sistema di progressione con abilità sbloccabili; degli enigmi ambientali; dei segreti con sfide opzionali; due boss impegnativi.

La storia di Kloa - child of the forest racconta di una forza misteriosa nota come Maledizione Ikari che ha trasformato degli animali pacifici in creature violente e spinto degli antichi spiriti elementali alla follia. Nei panni di Kloa, una bambina umana sospesa tra due mondi, dobbiamo purificare la corruzione e riportare l'armonia.