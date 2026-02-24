Ubisoft, Yves Guillemot parla dei licenziamenti e comprende la preoccupazione

Nel corso di un'intervista il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha parlato dei licenzamenti che stanno avvenendo all'interno dell'azienda e ha detto di comprendere la preoccupazione espressa dai componenti dei vari team.

Nell'ambito degli attuali piani di ristrutturazione, la casa francese ha avviato un processo di uscita volontaria per tagliare duecento posti presso la sua sede di Parigi, mentre la settimana scorsa sono state eliminate quaranta posizioni negli uffici di Ubisoft Toronto.

"Il mio impegno è ascoltare, guidare responsabilmente e mantenere i nostri team coinvolti", ha detto Guillemot. "Allo stesso tempo, non possiamo ignorare che facciamo parte di un'industria più competitiva e esigente che mai."

"Raggiungere il livello di qualità e ambizione che i nostri giocatori si aspettano richiede forte allineamento, velocità di esecuzione e stretta collaborazione. Le decisioni che stiamo prendendo sono guidate da questa realtà."