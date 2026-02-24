Ubisoft, Yves Guillemot parla dei licenziamenti e comprende la preoccupazione

Nel corso di un'intervista il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha parlato dei licenzamenti che stanno avvenendo all'interno dell'azienda e ha detto di comprendere la preoccupazione espressa dai componenti dei vari team.
Nell'ambito degli attuali piani di ristrutturazione, la casa francese ha avviato un processo di uscita volontaria per tagliare duecento posti presso la sua sede di Parigi, mentre la settimana scorsa sono state eliminate quaranta posizioni negli uffici di Ubisoft Toronto.
"Il mio impegno è ascoltare, guidare responsabilmente e mantenere i nostri team coinvolti", ha detto Guillemot. "Allo stesso tempo, non possiamo ignorare che facciamo parte di un'industria più competitiva e esigente che mai."
"Raggiungere il livello di qualità e ambizione che i nostri giocatori si aspettano richiede forte allineamento, velocità di esecuzione e stretta collaborazione. Le decisioni che stiamo prendendo sono guidate da questa realtà."
I tagli non sono terminati
I già citati quaranta licenziamenti in Ubisoft Toronto non saranno purtroppo gli ultimi: stando alle parole di Yves Guillemot, l'azienda deve effettuare ancora riduzioni per 200 milioni di euro che si tradurranno in una ristrutturazione selettiva, coinvolgendo tutte le sedi.
"L'obiettivo principale per allineare l'organizzazione ai nostri obiettivi a lungo termine rimane una gestione disciplinata della forza lavoro, il che significa dare priorità alle uscite volontarie controllando attentamente il reclutamento per sostituzioni e nuovi ruoli", ha aggiunto il CEO.
Guillemot ha anche parlato della nomina di suo figlio Charlie a co-CEO di Vantage Studios: "Ubisoft è nata come azienda familiare e la nostra solida eredità ci aiuta a guardare a lungo termine, dando priorità a una crescita sostenibile, all'ambizione creativa e alla continuità rispetto ai cicli a breve termine", ha detto.
"Credo fermamente che Christophe Derennes e Charlie siano i leader giusti come co-CEO di Vantage Studios. Portano punti di forza ed esperienze complementari che li rendono adatti al ruolo. La loro nomina si basa sulle competenze, sui risultati ottenuti e sulla loro idoneità al ruolo."