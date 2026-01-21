Ridge Racer girà meglio su PS5 o su PC tramite emulazione?

Recentemente, Ridge Racer è arrivato su PlayStation 5 , per gli abbonati a Playstation Plus, fascia Premium. Stiamo parlando di uno dei giochi di lancio della prima PlayStation, nonché del primo capitolo di una storica serie, che ha accompagnato il lancio delle prime console di Sony. Il canale YouTube NeoGamer - The Video Game Archive ha deciso di realizzare un videoconfronto tra questa nuova versione e la versione originale emulata su PC, utilizzando l'emulatore Duckstation. Qual è la migliore?

Emulazione vince

Come potete vedere, nonostante la versione PlayStation appaia ottima, la versione PC è decisamente migliore dal punto di vista visivo, grazie alla grafica in 4K e ad alcune aggiunte come PGXP, una funzionalità dell'emulazione PS1 che corregge l'instabilità della geometria 3D e la distorsione delle texture, ossia alcuni dei difetti intrinseci al rendering 3D di PS1.

La sostanza è che la grafica è più definita e il senso di fluidità è maggiore su PC.

Va detto però che la resa su PlayStation 5 è in qualche modo più vicina a quella originale, fatto che molti puristi considerano fondamentale quando si parla di retrogaming.

In ogni caso, il confronto è un ottimo modo per valutare i passi da gigante fatti dall'emulazione, con i giochi del passato che vengono spesso rinnovati dal punto di vista visivo, senza dover fare altro che smanettare un po' con le impostazioni. Se ci pensate bene, Ridge Racer fatto girare su Duckstation potrebbe essere presentato come un'edizione rimasterizzata e nessuno avrebbe niente da eccepire.