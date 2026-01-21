OpenAI conferma: auricolari e nuovi dispositivi IA in arrivo nel 2026

Le anticipazioni sono emerse durante il World Economic Forum di Davos, in Svizzera, dove Chris Lehane, Responsabile degli Affari Globali di OpenAI, ha confermato che il 2026 rappresenterà un passaggio chiave per il debutto dei primi dispositivi destinati al grande pubblico . I dettagli ufficiali restano limitati, ma le informazioni finora disponibili delineano una roadmap piuttosto ambiziosa.

Dopo anni di attività concentrata quasi esclusivamente sul software, OpenAI si prepara a entrare direttamente nel mercato dell'hardware consumer e ora l'azienda statunitense che ha creato ChatGPT ha iniziato a fornire i primi segnali concreti di una strategia che guarda oltre le applicazioni digitali.

Non solo Sweetpea

Chris Lehane è intervenuto a un evento collaterale del Forum di Davos. Secondo Lehane, il primo dispositivo consumer dell'azienda rientra tra le priorità assolute per il 2026, con un obiettivo di lancio fissato nella seconda metà dell'anno. Una dichiarazione che segna il passaggio dalle indiscrezioni a una fase più concreta.

Uno dei concept degli auricolari "Sweetpea" immaginati da Nano Banana di Gemini

Ulteriori indicazioni arrivano dalla stampa asiatica. Il quotidiano taiwanese Economic Daily riferisce che OpenAI starebbe puntando a una presentazione nel mese di settembre 2026, con volumi iniziali compresi tra 40 e 50 milioni di unità nel primo anno. La produzione, sempre secondo la stessa fonte, potrebbe essere affidata a Foxconn, con stabilimenti localizzati in Vietnam, a conferma di una filiera già rodata nel settore dell'elettronica di consumo.

Il dispositivo più avanzato nello sviluppo sarebbe una coppia di auricolari intelligenti, identificati internamente con il nome in codice Sweetpea. Si tratterebbe di auricolari fortemente basati sull'elaborazione IA in cloud, affiancata però da una quota di calcolo locale. Per questa funzione sarebbe previsto un chip Samsung Exynos a 2 nanometri, pensato per gestire alcune operazioni direttamente sul dispositivo e ridurre latenza e dipendenza dalla connessione.

Parallelamente, OpenAI starebbe lavorando anche a un secondo prodotto, noto internamente come Gumdrop. In questo caso si parla di un oggetto compatto, privo di schermo, con dimensioni simili a quelle dell'iPod Shuffle. Il dispositivo dovrebbe integrare sensori, fotocamere e microfoni per garantire consapevolezza del contesto, oltre alla capacità di eseguire modelli IA ottimizzati direttamente in locale, con il supporto del cloud per le attività più complesse.

Tra le funzioni attese rientrano la conversione immediata di appunti scritti a mano in testo digitale e la sincronizzazione diretta con ChatGPT. Il prodotto non sarebbe un wearable in senso stretto, ma un oggetto da portare in tasca o da indossare al collo. Le tempistiche, in questo caso, indicano una possibile uscita tra il 2026 e il 2027. Intanto Huawei FreeClip 2 hanno data di uscita e offerta di lancio.