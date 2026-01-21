0

I giochi PS3 in streaming su PS5 non funzionano da giorni per gli utenti PS Plus

Sembra che ci siano problemi misteriosi che impediscono l'utilizzo di giochi PS3 in streaming su PS5, ovvero una delle funzionalità principali per gli abbonati a PlayStation Plus Premium.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   21/01/2026
PlayStation 3

C'è un problema in corso su PS5, che evidentemente impedisce di utilizzare i giochi PS3 in streaming come sarebbe previsto dal piano dell'abbonamento PlayStation Plus Premium, e non si è ancora capito precisamente cosa sia successo.

Le prime segnalazioni dell'inconveniente risalgono allo scorso lunedì 19 gennaio, ma sembra che a distanza di almeno tre giorni la situazione non sia ancora stata ristabilita, nonostante le testimonianze siano un po' contrastanti: di fatto, pare che buona parte dei giochi PS3 non funzionino, all'interno dell'infrastruttura in streaming prevista per poterli giocare.

Ricordiamo infatti che, data la particolare architettura di PS3, una retrocompatibilità vera e propria su PS5 non è stata possibile e Sony ha attuato la soluzione dello streaming come unica possibilità per fruire dei titoli in questione.

Un problema ancora senza spiegazione

Lo streaming dei giochi PS3 è dunque una parte importante dei bonus previsti per il costoso abbonamento PlayStation Plus Premium, e il fatto che il sistema non funzioni da alcuni giorni sta portando ad alcune proteste online, sebbene la questione sia rimasta finora piuttosto sotto traccia.

I wish they'd at least tell us something about why PS3 game streaming isn't working. Any info in official news or something would be nice.
byu/GreenFireCZ inPlayStationPlus

La cosa strana è che non sembra esserci ancora una comunicazione ufficiale da parte di Sony sulla questione, sebbene le teorie ovviamente siano diverse e vanno da un problema tecnico legato all'infrastruttura server dedicata per lo streaming e un problema legato allo sblocco delle licenze.

In ogni caso, sono alcuni giorni che i giochi PS3 non possono essere utilizzati in streaming su PS5, e considerando che sono parte integrante di uno degli elementi fondamentali dell'abbonamento PlayStation Plus Premium la questione risulta di una certa importanza.

La questione riguarda i giochi che non sono già nella propria libreria, perché altrimenti il sistema funziona, cosa che ha anche fatto scaturire una sorta di soluzione artigianale provvisoria: se si lancia l'app PlayStation Plus su PC e si avvia il gioco PS3 desiderato, questo viene aggiunto alla libreria su console.

Chiudendo l'app, dovrebbe essere possibile continuare a giocare in streaming direttamente da PS5, sebbene la cosa abbia risultati differenti tra gli utenti. In ogni caso, attendiamo eventuali delucidazioni da parte di Sony.

