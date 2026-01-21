I giochi PS3 in streaming su PS5 non funzionano da giorni per gli utenti PS Plus

Ricordiamo infatti che, data la particolare architettura di PS3, una retrocompatibilità vera e propria su PS5 non è stata possibile e Sony ha attuato la soluzione dello streaming come unica possibilità per fruire dei titoli in questione.

Le prime segnalazioni dell'inconveniente risalgono allo scorso lunedì 19 gennaio, ma sembra che a distanza di almeno tre giorni la situazione non sia ancora stata ristabilita, nonostante le testimonianze siano un po' contrastanti: di fatto, pare che buona parte dei giochi PS3 non funzionino, all'interno dell'infrastruttura in streaming prevista per poterli giocare.

C'è un problema in corso su PS5 , che evidentemente impedisce di utilizzare i giochi PS3 in streaming come sarebbe previsto dal piano dell'abbonamento PlayStation Plus Premium , e non si è ancora capito precisamente cosa sia successo.

Un problema ancora senza spiegazione

Lo streaming dei giochi PS3 è dunque una parte importante dei bonus previsti per il costoso abbonamento PlayStation Plus Premium, e il fatto che il sistema non funzioni da alcuni giorni sta portando ad alcune proteste online, sebbene la questione sia rimasta finora piuttosto sotto traccia.



La cosa strana è che non sembra esserci ancora una comunicazione ufficiale da parte di Sony sulla questione, sebbene le teorie ovviamente siano diverse e vanno da un problema tecnico legato all'infrastruttura server dedicata per lo streaming e un problema legato allo sblocco delle licenze.

In ogni caso, sono alcuni giorni che i giochi PS3 non possono essere utilizzati in streaming su PS5, e considerando che sono parte integrante di uno degli elementi fondamentali dell'abbonamento PlayStation Plus Premium la questione risulta di una certa importanza.

La questione riguarda i giochi che non sono già nella propria libreria, perché altrimenti il sistema funziona, cosa che ha anche fatto scaturire una sorta di soluzione artigianale provvisoria: se si lancia l'app PlayStation Plus su PC e si avvia il gioco PS3 desiderato, questo viene aggiunto alla libreria su console.

Chiudendo l'app, dovrebbe essere possibile continuare a giocare in streaming direttamente da PS5, sebbene la cosa abbia risultati differenti tra gli utenti. In ogni caso, attendiamo eventuali delucidazioni da parte di Sony.