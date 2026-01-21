Life is Strange: Double Exposure Deluxe Edition per PC è in sconto su Instant Gaming: assicurati di recuperarlo prima di Reunion

Su Instant Gaming è disponibile Life is Strange: Double Exposure Deluxe Edition per PC a 43,99 € invece di 60 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 53,67 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Il nuovo Life is Strange: Reunion segue gli eventi di Double Exposure
Come ti abbiamo anticipato, ieri è stato annunciato Life is Strange: Reunion, il nuovo capitolo della serie che vede il ritorno di Chloe. La storia segue gli ultimi eventi di Double Exposure: in questo gioco Max frequenta la prestigiosa Università Caledon e deve salvare la sua migliore amica Safi da una morte misteriosa. Si tratta di un'avventura narrativa in cui dovrai prendere delle decisioni in grado di influenzare la storia.
Dovrai esplorare, interagire con gli elementi circostanti e sfruttare le abilità del tuo personaggio. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.
