Un nuovo Life is Strange è stato confermato ufficialmente: ecco quando sarà presentato e l'anno di uscita

Square Enix ha confermato che un nuovo Life is Strange è in arrivo e l'anno di uscita è il 2026 . Il 20 gennaio alle 19:00, ora italiana, sarà possibile vedere una presentazione intitolata "Life is Strange Returns in 2026".

L'anteprima della presentazione di Life is Strange

Ufficialmente, non sappiamo nulla su questo nuovo videogioco di Life is Strange, ma una classificazione del PEGI ha svelato il possibile nome del gioco: Life is Strange Reunion. Secondo la descrizione del PEGI, l'ambientazione sarà Caledon University, la stessa del più recente capitolo della serie, Double Exposure. Inoltre, tornerebbe al centro della scena Chloe Price, personaggio principale del primo capitolo e protagonista del prequel Before the Storm.

La descrizione del video scherza inoltre sul leak e dichiara: "Separate ciò che è reale dai rumor... Unitevi a noi per l'esclusivo annuncio del prossimo gioco di Life is Strange".

Inoltre, viene proposta una generica descrizione della serie: "Life is Strange è una serie di giochi d'avventura narrativi in terza persona pluripremiati. Vestirai i panni di una persona comune, dotata - o maledetta - di un potere straordinario, e ti troverai ad affrontare sfide fuori dal comune. Che si tratti di spostarsi tra linee temporali parallele, incanalare il potere psichico dell'Empatia, proteggere un fratello minore dotato di telecinesi o riavvolgere il tempo, scoprirai misteri soprannaturali e dovrai affrontare pericoli fin troppo reali. La tua storia si intreccerà con personaggi profondamente caratterizzati, ambientazioni suggestive ed emozioni indimenticabili - e le decisioni più difficili spetteranno solo a te. Qualunque siano le tue scelte, queste storie resteranno con te per sempre."

Diteci, siete interessati a un nuovo Life is Strange?