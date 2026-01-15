Epic Games Store svela il gioco gratis del 22 gennaio: è una specie di GTA medievale

Nel frattempo, ricordiamo che sono disponibili i giochi gratis del 15 gennaio , ovvero Styx: Master of Shadows e Styx: Sharks of Darkness, due capitoli tratti dalla serie di stealth action ad ambientazione fantasy di Cyanide.

Il gioco verrà messo a disposizione il prossimo giovedì 22 gennaio su Epic Games Store e potrà essere scaricato a questo indirizzo a partire dalle ore 17:00 di tale data, ma la promozione partirà solo dalla settimana prossima.

Rustler: Grand Theft Horse

Il titolo completo del gioco che verrà distribuito gratuitamente la settimana prossima è in effetti Rustler: Grand Theft Horse, cosa che fa capire piuttosto bene di cosa si tratti, ovvero un bizzarro guazzabuglio medievale in stile GTA.

È un gioco d'azione con visuale dall'alto che richiama un po' l'impostazione dei primi capitoli della serie Rockstar Games, ma caratterizzato da un'ambientazione medievale, cosa che crea situazioni alquanto paradossali e anacronistiche.

Ci troviamo dunque a seminare panico e distruzione in varie ambientazioni nei panni del "Tizio", personaggio dotato di un'identità evidentemente molto spiccata ma anche di un temperamento piuttosto folle.

Con questo protagonista ci troviamo ad avere a che fare con ingiustizie, inquisizione, caccia alle streghe e tornei medievali, scardinando l'ordine feudale a suon di mazzate e fuoco, prendendo parte a quest varie e attività diverse.

Come in un vero sandbox, anche qui ci muoviamo all'interno di un'ampia mappa aperta che consente di interagire in varie maniere con NPC e scenari, scatenando la propria furia su quello che capita a tiro, ma tutto calato in questo bizzarro clima medievale.