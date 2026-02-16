Prima di Reunion recupera tutta la storia: Life is Strange Remastered Collection e Double Exposure sono entrambi scontatissimi

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante su Life is Strange Remastered Collection e Double Exposure. Il primo viene messo in offerta con uno sconto attivo del 71% per un costo totale e finale d'acquisto di 14,15€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Acquistalo tramite questo link, o accedi alla promo dal banner qui sotto: Life is Strange Remastered Collection include Life is Strange Remastered e Life is Strange: Before the Storm Remastered, riproposti con grafica migliorata e animazioni in mocap. Segui Max Caulfield, capace di riavvolgere il tempo, mentre con Chloe Price indaga sulla scomparsa di Rachel Amber, affrontando le conseguenze delle proprie scelte.
Ulteriori dettagli su Double Exposure
Life is Strange: Double Exposure, invece, viene messo in offerta su Instant Gaming con uno sconto attivo del 49% per un costo totale e finale d'acquisto di 30,99€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure, anche in questo caso, accedere alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso:
Life Is Strange: Double Exposure è il seguito diretto di Life Is Strange. Protagonista è una Max Caulfield più adulta che scopre nuovi poteri: può viaggiare tra due linee temporali parallele. Quando la sua nuova migliore amica viene coinvolta in un omicidio, Max dovrà usare le sue abilità per scoprire la verità. Qui la nostra recensione.