Prima di Reunion recupera tutta la storia: Life is Strange Remastered Collection e Double Exposure sono entrambi scontatissimi

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante su Life is Strange Remastered Collection e Double Exposure. Il primo viene messo in offerta con uno sconto attivo del 71% per un costo totale e finale d'acquisto di 14,15€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Acquistalo tramite questo link, o accedi alla promo dal banner qui sotto: Life is Strange Remastered Collection include Life is Strange Remastered e Life is Strange: Before the Storm Remastered, riproposti con grafica migliorata e animazioni in mocap. Segui Max Caulfield, capace di riavvolgere il tempo, mentre con Chloe Price indaga sulla scomparsa di Rachel Amber, affrontando le conseguenze delle proprie scelte.