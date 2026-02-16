Abbonati ad Xbox Game Pass: diverse opzioni sono scontate tramite Instant Gaming con delle promozioni dedicate

Xbox Game Pass Ultimate include un catalogo di oltre 400 giochi giocabili su console, PC e dispositivi compatibili. Uno dei principali vantaggi è l'accesso ai titoli il giorno del lancio, compresi i nuovi giochi pubblicati da Xbox e diverse produzioni di terze parti.

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile la possibilità di abbonarsi ad Xbox Game Pass andando a risparmiare sul costo dell'abbonamento stesso.

Ulteriori dettagli sugli abbonamenti di Xbox Game Pass

Xbox Game Pass Premium mette a disposizione oltre 200 giochi su console, PC e dispositivi supportati, ma non include l'accesso ai titoli al day one né servizi aggiuntivi come EA Play, Ubisoft+ Classics o Crew di Fortnite. Anche Premium consente il cloud gaming illimitato e il multiplayer online su console.

Entrambi i piani supportano console Xbox, PC Windows, dispositivi mobili, Smart TV compatibili, visori VR Meta e browser web. Con queste promozioni sarà possibile, dunque, abbonarsi al servizio a prezzo scontato e ciò può essere un'ottima occasione per chi vuole andare a risparmiare. Fateci sapere che cosa ne pensate e quale opzioni avete (eventualmente) scelto.