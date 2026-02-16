Abbonati ad Xbox Game Pass: diverse opzioni sono scontate tramite Instant Gaming con delle promozioni dedicate

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile la possibilità di abbonarsi ad Xbox Game Pass andando a risparmiare sul costo dell'abbonamento stesso.
- Abbonati ad Xbox Game Pass Premium per un mese a 12,80€
- Abbonati ad Xbox Game Pass Ultimate per un mese a 23,78€
- Abbonati ad Xbox Game Pass Ultimate per tre mesi a 56,47€
- Abbonati ad Xbox Game Pass Ultimate per un anno a 67,33€
Xbox Game Pass Ultimate include un catalogo di oltre 400 giochi giocabili su console, PC e dispositivi compatibili. Uno dei principali vantaggi è l'accesso ai titoli il giorno del lancio, compresi i nuovi giochi pubblicati da Xbox e diverse produzioni di terze parti.
Inoltre, comprende benefici esclusivi come l'abbonamento Crew di Fortnite, EA Play e Ubisoft+ Classics con oltre 50 titoli iconici. Il piano Ultimate offre anche cloud gaming illimitato con la migliore qualità di streaming disponibile.
Ulteriori dettagli sugli abbonamenti di Xbox Game Pass
Xbox Game Pass Premium mette a disposizione oltre 200 giochi su console, PC e dispositivi supportati, ma non include l'accesso ai titoli al day one né servizi aggiuntivi come EA Play, Ubisoft+ Classics o Crew di Fortnite. Anche Premium consente il cloud gaming illimitato e il multiplayer online su console.
Entrambi i piani supportano console Xbox, PC Windows, dispositivi mobili, Smart TV compatibili, visori VR Meta e browser web. Con queste promozioni sarà possibile, dunque, abbonarsi al servizio a prezzo scontato e ciò può essere un'ottima occasione per chi vuole andare a risparmiare. Fateci sapere che cosa ne pensate e quale opzioni avete (eventualmente) scelto.