Al Napoli Comicon 2026 torna King Esport con l'Esports Stage

King Esport torna al Napoli Comicon 2026 con l'Esports Stage: un'area tematica fra le più dinamiche dell'evento, che si terrà presso la Mostra d'Oltremare di Napoli dal 30 aprile al 3 maggio e punterà a unire competizione, intrattenimento e coinvolgimento del pubblico.
Partner ufficiale dell'area videogame, King Esport si accinge dunque a consolidare una collaborazione già avviata nel corso delle precedenti edizioni, con l'obiettivo di contribuire alla crescita di un ecosistema competitivo sempre più importante, ambizioso e strutturato.
Il frutto di questa partnership si esprimerà con un palinsesto variegato in cui finali ufficiali, tornei emergenti e show dal vivo andranno a convivere sullo stesso palco, trasformando la gara in uno spettacolo accessibile anche ai non addetti ai lavori.
Tra i momenti più attesi spiccano le finali della eSerie A Goleador 2026, uno dei progetti più solidi dell'esport calcistico nazionale, realizzato in collaborazione con Lega Serie A e Infront Italy.
Con sedici club coinvolti e la partecipazione di player di livello internazionale come Anders Vejrgang, affiancati da nomi noti della scena italiana, la competizione desidera confermarsi un punto di riferimento per il settore.
Non è finita qui
Fra gli appuntamenti organizzati da King Esport non mancano format più orientati all'intrattenimento, come il God Wager Live Show del creator Moonryde e l'evento dedicato a Rainbow Six Siege, che vedrà il team degli "Invincibili" sfidare direttamente la community.
Avremo poi il debutto delle finali italiane del circuito competitivo di Brawl Stars e il torneo Mario Kart World Rivals dedicato a Mario Kart, pensato per unire accessibilità e spettacolarità grazie al celebre kart racer per Nintendo Switch 2.
A sostenere l'iniziativa ci sono partner tecnologici di primo piano come ASUS ROG e GIACA, insieme a brand come Goleador e Haier. L'evento sarà anche l'occasione per celebrare i venti anni del marchio ROG con l'anteprima di nuovi prodotti, fra cui gli occhiali da gaming ROG XReal R1.