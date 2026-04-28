Al Napoli Comicon 2026 torna King Esport con l'Esports Stage

King Esport torna al Napoli Comicon 2026 con l'Esports Stage : un'area tematica fra le più dinamiche dell'evento, che si terrà presso la Mostra d'Oltremare di Napoli dal 30 aprile al 3 maggio e punterà a unire competizione, intrattenimento e coinvolgimento del pubblico.

Non è finita qui

Fra gli appuntamenti organizzati da King Esport non mancano format più orientati all'intrattenimento, come il God Wager Live Show del creator Moonryde e l'evento dedicato a Rainbow Six Siege, che vedrà il team degli "Invincibili" sfidare direttamente la community.

Avremo poi il debutto delle finali italiane del circuito competitivo di Brawl Stars e il torneo Mario Kart World Rivals dedicato a Mario Kart, pensato per unire accessibilità e spettacolarità grazie al celebre kart racer per Nintendo Switch 2.

A sostenere l'iniziativa ci sono partner tecnologici di primo piano come ASUS ROG e GIACA, insieme a brand come Goleador e Haier. L'evento sarà anche l'occasione per celebrare i venti anni del marchio ROG con l'anteprima di nuovi prodotti, fra cui gli occhiali da gaming ROG XReal R1.