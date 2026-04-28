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Al Napoli Comicon 2026 torna King Esport con l'Esports Stage

King Esport ha annunciato il ritorno dell'Esports Stage al Napoli Comicon 2026, con tante novità per tutti gli appassionati.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   28/04/2026
Ghostandr3, Sniperpigna e Orland

King Esport torna al Napoli Comicon 2026 con l'Esports Stage: un'area tematica fra le più dinamiche dell'evento, che si terrà presso la Mostra d'Oltremare di Napoli dal 30 aprile al 3 maggio e punterà a unire competizione, intrattenimento e coinvolgimento del pubblico.

Partner ufficiale dell'area videogame, King Esport si accinge dunque a consolidare una collaborazione già avviata nel corso delle precedenti edizioni, con l'obiettivo di contribuire alla crescita di un ecosistema competitivo sempre più importante, ambizioso e strutturato.

Il frutto di questa partnership si esprimerà con un palinsesto variegato in cui finali ufficiali, tornei emergenti e show dal vivo andranno a convivere sullo stesso palco, trasformando la gara in uno spettacolo accessibile anche ai non addetti ai lavori.

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Tra i momenti più attesi spiccano le finali della eSerie A Goleador 2026, uno dei progetti più solidi dell'esport calcistico nazionale, realizzato in collaborazione con Lega Serie A e Infront Italy.

Con sedici club coinvolti e la partecipazione di player di livello internazionale come Anders Vejrgang, affiancati da nomi noti della scena italiana, la competizione desidera confermarsi un punto di riferimento per il settore.

Non è finita qui

Fra gli appuntamenti organizzati da King Esport non mancano format più orientati all'intrattenimento, come il God Wager Live Show del creator Moonryde e l'evento dedicato a Rainbow Six Siege, che vedrà il team degli "Invincibili" sfidare direttamente la community.

Avremo poi il debutto delle finali italiane del circuito competitivo di Brawl Stars e il torneo Mario Kart World Rivals dedicato a Mario Kart, pensato per unire accessibilità e spettacolarità grazie al celebre kart racer per Nintendo Switch 2.

A sostenere l'iniziativa ci sono partner tecnologici di primo piano come ASUS ROG e GIACA, insieme a brand come Goleador e Haier. L'evento sarà anche l'occasione per celebrare i venti anni del marchio ROG con l'anteprima di nuovi prodotti, fra cui gli occhiali da gaming ROG XReal R1.

#Esport
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