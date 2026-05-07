Grande successo per l'Esports Stage di King Esport al Comicon Napoli 2026

L'Esports Stage organizzato da King Esport durante il Comicon Napoli 2026 è stato un successo, grazie a un solido palinsesto fatto di tornei, finali ufficiali e format dal vivo che hanno trasformato il palco in un vero e proprio hub di intrattenimento competitivo.

Capace di totalizzare oltre 40.000 presenze fisiche durante i quattro giorni dell'evento, l'Esports Stage si è distinto anche sul fronte digitale, grazie agli oltre tre milioni di visualizazioni complessive fra streaming, clip social e contenuti dei creator coinvolti.

Tra i momenti più seguiti spiccano le finali della eSerie A Goleador, che hanno portato sul palco un livello competitivo di respiro internazionale. Il torneo si è concluso con la vittoria di Anders Vejrgang, uno dei giocatori più noti a livello globale, confermando l'alto profilo della competizione.

Grande attenzione anche per le scene emergenti, con la prima tappa del campionato italiano di Brawl Stars, mai ospitato in precedenza su di un palco italiano. L'evento ha visto il successo di SKEPSIS Gaming e AQL Esports, entrambe qualificate alle finali che si terranno al COMICON Bergamo.

Non sono mancati i format più orientati alla community e all'intrattenimento: il torneo di Mario Kart ha incoronato DUGO, mentre il live show God Wager di Moonryde ha portato sul palco sfide e spettacolo con protagonisti SniperPigna Orland e GhostAndre, quest'ultimo vincitore finale.