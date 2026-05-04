Comicon Napoli, l'edizione 2026 si chiude con numeri da record

L'edizione 2026 di Comicon Napoli si è chiusa con numeri da record: l'evento ha registrato ben 183.000 visitatori, oltre 480 ospiti internazionali, 520 espositori e più di 650 appuntamenti organizzati all'interno degli spazi della Mostra d'Oltremare.

Forte di un impatto economico sul territoorio stimato in 43,1 milioni di euro, Comicon Napoli si conferma un festival leader in Italia e fra i primi cinque in Europa per dimensioni e offerta culturale. Il limite di accesso di 183.000 persone è stato mantenuto al fine di garantire un'esperienza migliore per tutti.

Fra gli eventi più seguiti spiccano gli incontri con John C. McGinley, volto iconico della serie Scrubs, e Caparezza, che proprio durante il festival ha ricevuto il disco di platino per l'album Orbit Orbit.

Grande attenzione anche per il panel della serie From, l'evento Netflix con Zerocalcare e gli incontri con figure di spicco del panorama internazionale come Kazuhiko Torishima e Makoto Yukimura.

Non sono mancati momenti dedicati al mondo videoludico, con la presenza di Troy Baker, l'attore che interpreta Joel in The Last of Us ma ha prestato la voce a numerosissimi altri personaggi, e l'anteprima di Mortal Kombat 2.