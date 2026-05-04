PS6: nuove voci parlano di SSD velocissimo, IA avanzata, nuovo cloud gaming e un gioco horror

Un nuovo report pubblicato dal sito MP1ST a partire da alcune indiscrezioni raccolte parla di alcune caratteristiche specifiche di PS6, che potrebbe avere un SSD molto veloce, usare IA avanzata, un nuovo cloud gaming e ci sarebbe un gioco horror in sviluppo.

Si tratta di voci di corridoio, ovviamente, ma che dipingono un quadro piuttosto verosimile per quanto riguarda la nuova console Sony, anche perché le informazioni si fermano su un piano ancora piuttosto vago, andando in direzioni alquanto logiche per quanto riguarda l'andamento della tecnologia.

Un dettaglio particolarmente interessante sarebbe il sistema di archivio e accesso ai dati, con Sony che, evidentemente, avrebbe deciso di continuare sulla strada dello studio di soluzioni innovative su questo fronte, puntando su un nuovo SSD velocissimo.