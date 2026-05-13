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L'aggiornamento all'interfaccia di PS5 pare essere stato annullato: i giocatori sono confusi

I giocatori di PS5 che hanno accesso in anticipo alle novità del firmware da qualche tempo stavano usando una interfaccia diversa dagli altri: ora però le loro console sono tornate alla versione "base".

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/05/2026
Due PS5 Slim e i controller DualSense

Come vi avevamo segnalato lo scorso mese, Sony aveva proposto ad alcuni giocatori una versione modificata dell'interfaccia di PS5, con varie categorie - come quella del PS Store e di PS Plus - riorganizzate e spostate in nuovi punti della schermata.

Ora, però, pare che l'aggiornamento sia stato annullato e gli utenti online sono confusi sul motivo.

Le testimonianze dei giocatori di PS5

Come potete vedere ad esempio nel post su Reddit qui sotto, un utente svela che l'interfaccia della home di PS5 è tornata al vecchio aspetto dopo circa un mese da quando era stata modificata. La sua supposizione è che fosse un qualche tipo di beta testing a tempo limitato.

PS5 UI changing...again
by u/Particular-Ad6217 in playstation

Senza commenti ufficiali da parte di Sony (che non crediamo arriveranno) è difficile dire esattamente quale sia il piano della compagnia. È possibile che PlayStation abbia messo alla prova le novità per qualche tempo con un numero limitato di utenti, per vedere in che modo avrebbero usato la schermata principale di PS5, e i risultati non sono stati quelli sperati.

Sony fa un regalo ai giocatori di PS5 e PS4 per il 10° anniversario di Uncharted 4 Sony fa un regalo ai giocatori di PS5 e PS4 per il 10° anniversario di Uncharted 4

Forse la compagnia giapponese continuerà a lavorare su quanto proposto e tornerà con una nuova versione, oppure si sta occupando di eliminare qualche bug prima di pubblicare l'update per tutti i giocatori.

Se volete vedere più nel dettaglio quali erano state le novità, ecco la nostra notizia dedicata.

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