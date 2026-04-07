PS5 ha cambiato l'interfaccia utente della Home, ma per ora pochi utenti possono vederla

Sebbene di rado Sony stravolga l'interfaccia utente delle proprie console (tranne che nei passaggi generazionali), la compagnia giapponese tende sempre a ottimizzare e modificare piccoli dettagli. Ora, grazie a una segnalazione di un utente su Reddit, PS5 ha ottenuto una nuova interfaccia , con delle icone in nuove posizioni.

Le novità per PlayStation 5

Come mostra la fotografia condivisa dall'utente FSTGang nel sub-reddit di PlayStation, l'area superiore della Home di PS5 è stata modificata. Se prima serviva per dividere l'area videoludica da quella multimediale, ora include nuove icone per accedere al PlayStation Plus, al PS Store, alla libreria e non solo.

Per poter passare da una sezione all'altra, è mostrato chiaramente che i tasti da utilizzare sono L1 e R1. In questo modo, la schermata principale della console include unicamente l'area Benvenuto e la lista dei videogiochi avviati più di recente.

Questa nuova suddivisione delle sezioni dovrebbe rendere più semplice raggiungere le varie aree: precedentemente era necessario scorrere da sinistra a destra l'area videoludica per trovare libreria, PS Plus (dove richiedere i giochi del mese) e PS Store. La nuova interfaccia non è però accessibile ancora a tutti: l'utente precisa di essere iscritto infatti al programma beta degli aggiornamenti software di PlayStation, di conseguenza può ottenere le novità in anteprima.

Gli altri utenti dovranno quindi attendere che Sony pubblichi per tutti la nuova interfaccia, magari dopo aver sistemato qualche bug o aver modificato piccoli dettagli. Diteci, cosa ne pensate di questa nuova proposta per PS5?