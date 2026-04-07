La demo di Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage è disponibile su PS5, Xbox e Nintendo Switch 2

Sega ha annunciato che la demo di Virtua Fighter 5: R.E.V.O. World Stage è ora disponibile su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 , permettendo ai giocatori di provare in anteprima il nuovo picchiaduro e familiarizzare con le sue meccaniche.

I contenuti della demo

La demo consente di utilizzare sei personaggi: Jackie Bryant, Wolf Hawkfield, Eileen, Pai Chan, Goh Hinogami e Jean Kujo. È inoltre possibile giocare una porzione della modalità World Stage. In aggiunta è disponibile anche la modalità Arcade dove affrontare la CPU in otto arene differenti e Allenamento, dove provare e prendere dimestichezza con le mosse, le meccaniche e altri aspetti dei vostri lottatori preferiti tra quelli disponibili.

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Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage introduce la nuova modalità World Stage, un'esperienza single player basata su tornei ambientati in diverse parti del mondo. Nel corso dell'avventura compariranno anche giocatori leggendari reali, presenti come avversari controllati dalla CPU. Il personaggio Dural sarà disponibile come contenuto aggiuntivo a pagamento, utilizzabile in tutte le modalità tranne nei tornei ufficiali.

Il gioco è venduto al prezzo di 19,99 euro su tutte le piattaforme. I giocatori PC che hanno già acquistato Virtua Fighter 5 R.E.V.O., uscito lo scorso 28 gennaio, potranno effettuare l'upgrade alla nuova versione gratuitamente. Invece, chi ha acquistato Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown su PS4 potrà effettuare l'upgrade al prezzo di 9,99 euro, conservando anche tutti i DLC acquistati.