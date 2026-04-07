I giochi del PlayStation Plus Plus di aprile sono disponibili da oggi

Avrete tempo fino al 4 maggio per riscattarli, dopodiché verranno rimpiazzati dalla line-up mensile del prossimo mese. Se vi siete persi l'annuncio della scorsa settimana, qui sotto abbiamo riepilogato i giochi di aprile per gli iscritti al Plus di Sony:

Come da programma, da stamani gli abbonati a PlayStation Plus di qualsiasi livello possono mettere le mani sui nuovi giochi mensili di aprile per PS4 e PS5 e aggiungerli alla propria libreria senza alcun costo aggiuntivo.

Una veloce panoramica sulle novità di aprile per gli iscritti al PS Plus

Tomb Raider I-II-III Remastered include Tomb Raider: Unfinished Business, Tomb Raider II: Golden Mask e Tomb Raider III: The Lost Artifact, riproposti con un comparto tecnico aggiornato ma senza tradire lo spirito delle avventure originarie. Tra le migliorie troviamo illuminazione moderna, modelli 3D ricreati da zero, effetti di post-processing, supporto al 16:9, risoluzione e framerate superiori. Non mancano interventi sulla qualità della vita, come un sistema di comandi moderno, modalità fotografica, Trofei/Obiettivi e altre ottimizzazioni di cui parliamo nella nostra recensione.

Sword Art Online: Fractured Daydream è un action GDR cooperativo ambientato in una versione distorta dell'universo di SAO, dove il sistema Galaxia ha fatto collidere linee temporali e personaggi provenienti da archi narrativi diversi. Nei panni di Kirito e di oltre 20 eroi e antagonisti della serie, i giocatori affrontano dungeon, missioni e raid online fino a 20 partecipanti, organizzati in squadre con ruoli complementari. Ogni personaggio offre abilità e stili unici pensati per valorizzare la cooperazione contro orde di nemici e boss imponenti. Trovate tutti i dettagli nella nostra recensione.

Chiude la selezione Lords of the Fallen, action GDR dark fantasy in stile soulslike sviluppato da Hexworks e CI Games. Il gioco reimmagina l'originale del 2014 e propone un vasto mondo interconnesso costruito su due piani sovrapposti: Axiom, regno dei vivi, e Umbral, regno dei morti. La trama ruota attorno al ritorno del dio oscuro Adyr e alla missione di purificare cinque fari sacri per impedirne la resurrezione. L'avventura offre combattimenti serrati, magie e scontri con boss particolarmente impegnativi. Anche in questo caso, potete approfondire nella nostra recensione.

Che ne pensate? Siete soddisfatti della selezione di questo mese? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.