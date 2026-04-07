Il trailer di annuncio di State of Decay 3 era puramente concettuale: all'epoca il gioco non esisteva ancora

State of Decay 3 fu presentato per la prima volta nel 2020, in vista del lancio delle nuove Xbox Series X e S, con un suggestivo trailer in computer grafica dalle atmosfere cupe che mostravano una forte vocazione narrativa e... un cervo zombi. Ora che il gioco è stato mostrato davvero e stanno per iniziare i test per i giocatori, Undead Labs ha spiegato che quel video nascondeva una realtà facilmente intuibile, con il senno di poi: all'epoca il gioco non esisteva. Più precisamente, era ancora su dei file Word.

Niente animali zombi

A confermarlo è stato Philip Holt, il capo dello studio di sviluppo, in una recente intervista concessa a Sunny Games, arrivata subito dopo la rivelazione del playtest alpha previsto per maggio 2026.

Holt ha ammesso senza mezzi termini che quel trailer era, di fatto, finto, e ha smentito una delle caratteristiche che più aveva colpito i fan: gli animali zombie non faranno parte del gioco finale.

"Quindi, per quel trailer, in realtà non c'era un gioco o un team di sviluppo quando ci stavamo lavorando, eravamo davvero agli inizi", ha confessato Holt. "Sapete, il gioco era in un documento Word". All'epoca, ha spiegato il capo dello studio, il team principale era composto da meno di una dozzina di persone. Il filmato, che aveva illuso molti giocatori sulle reali feature del sequel, fu commissionato a uno studio esterno. "Eravamo davvero agli albori", ha continuato Holt. "Il trailer è stato realizzato da Blur, era tutto pre-renderizzato. Rappresentava, credo, un concept, le nostre idee di allora su cosa potesse essere bello esplorare in State of Decay 3. E ora che abbiamo avuto l'opportunità di costruire un team e avviare i lavori, alcuni di quegli elementi rimarranno nel gioco finale, ma per altre cose... semplicemente non faremo animali zombie".

Come noto, il trailer fu mostrato non tanto per volontà dello studio di sviluppo, ma su pressione di Microsoft che voleva creare "hype" per il lancio delle sue nuove console. Undead Labs fu colta di sorpresa come il pubblico, anche perché all'epoca non sapevo nemmeno cosa fosse il gioco. In quello stesso evento, Microsoft presentò anche altri titoli in fortissimo anticipo, come Everwild di Rare (successivamente cancellato) e il nuovo Fable di Playground Games, la cui uscita è prevista solo per questo autunno.