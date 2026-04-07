Le cuffie wireless Corsair VOID v2 con Dolby Atmos e batteria da 70 ore sono al minimo storico

Se cerchi nuove cuffie da gaming, le Corsair VOID v2 sono su Amazon a 89,99 € rispetto al prezzo consigliato di 119,99 €, permettendoti di risparmiare il 25%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche delle cuffie

Queste cuffie sono dotate di audio spaziale Dolby Atmos per offrirti un'esperienza audio dinamica e direzionale. Potrai quindi giocare e individuare ogni singolo passo o spostamento con grande precisione. I driver personalizzati da 50 mm producono suoni di alta fedeltà, che si tratti di colonne sonore, suoni o dettagli di gioco. La batteria offre un'autonomia di 70 ore, mentre con una ricarica di soli 15 minuti potrai giocare per altre 6 ore.

Cuffie Corsair VOID v2

Lato connettività, è disponibile la connessione wireless a 2,4GHz o Bluetooth. Le cuffie sono compatibili con PC, dispositivi mobili, console PlayStation e Nintendo Switch. Nel complesso, si tratta di un prodotto apprezzato dagli utenti, ma se hai esigenze particolarmente specifiche potresti optare per altre soluzioni di fascia ancor più alta.