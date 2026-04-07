L'Europa accelera sull'IA: investimenti oltre 250 miliardi di euro entro il 2029

Gli investimenti in intelligenza artificiale stanno crescendo a ritmi sostenuti e senza precedenti, anche in Europa. Le aziende di diversi settori stanno infatti aumentando le risorse dedicate a queste tecnologie, spostando l'attenzione da progetti sperimentali a implementazioni operative.

La crescita dell'IA in Europa

Le tecnologie di IA generativa sono destinate a rappresentare circa il 54% del mercato entro la fine del periodo analizzato. Questo dato evidenzia una crescente integrazione nei sistemi aziendali, dove tali strumenti vengono impiegati per migliorare efficienza, relazione con i clienti e gestione dei rischi.

Le decisioni del Parlamento Europeo potrebbero influenzare la crescita del mercato IA

Il software si conferma il principale ambito di investimento, con oltre il 58% della spesa già nel 2026. La crescita è sostenuta soprattutto dalle piattaforme di IA e dalle architetture cloud-native, sempre più centrali nelle strategie digitali delle imprese.

Dal punto di vista dei singoli settori, il comparto bancario guida gli investimenti, con circa il 12,5% del totale. Le applicazioni principali includono l'analisi delle frodi, l'automazione dei servizi e la gestione del rischio. Seguono i servizi software e informativi, mentre il retail continua a puntare su personalizzazione, pricing e ottimizzazione della logistica.

Tra le aree più dinamiche si distingue, un po' a sorpresa, la sanità, con una crescita prevista del 39,7%, trainata da soluzioni per l'organizzazione dei flussi clinici e delle risorse. Anche media e intrattenimento registrano un'espansione significativa, grazie all'uso della IA generativa nella produzione di contenuti e nella personalizzazione.

La crescita degli investimenti è legata a ritorni concreti. Le imprese stanno riallocando budget dall'IT tradizionale verso l'IA, considerata sempre più centrale nelle strategie operative. In questo contesto, le piattaforme avanzate e i sistemi multi-agente stanno assumendo un ruolo rilevante.

Restano tuttavia alcuni elementi di incertezza. La frammentazione normativa legata all'EU AI Act, la carenza di competenze e la gestione dei costi cloud potrebbero influenzare l'evoluzione del mercato nei prossimi anni. Intanto NVIDIA rafforza il controllo sull'IA: perché l'acquisizione di ShedMD preoccupa gli esperti.