L'Europa accelera sull'IA: investimenti oltre 250 miliardi di euro entro il 2029

Gli investimenti in intelligenza artificiale stanno crescendo a ritmi sostenuti e senza precedenti, anche in Europa. Le aziende di diversi settori stanno infatti aumentando le risorse dedicate a queste tecnologie, spostando l'attenzione da progetti sperimentali a implementazioni operative.
Secondo le previsioni di International Data Corporation, la spesa complessiva raggiungerà i 290 miliardi di dollari (circa 267 miliardi di euro) entro il 2029, con un tasso di crescita annuo composto del 33,7% nel periodo 2025-2029. Il 2026, in particolare, si configura come un passaggio chiave, con una diffusione sempre più ampia delle soluzioni di IA generativa nei processi aziendali.
La crescita dell'IA in Europa
Le tecnologie di IA generativa sono destinate a rappresentare circa il 54% del mercato entro la fine del periodo analizzato. Questo dato evidenzia una crescente integrazione nei sistemi aziendali, dove tali strumenti vengono impiegati per migliorare efficienza, relazione con i clienti e gestione dei rischi.
Il software si conferma il principale ambito di investimento, con oltre il 58% della spesa già nel 2026. La crescita è sostenuta soprattutto dalle piattaforme di IA e dalle architetture cloud-native, sempre più centrali nelle strategie digitali delle imprese.
Dal punto di vista dei singoli settori, il comparto bancario guida gli investimenti, con circa il 12,5% del totale. Le applicazioni principali includono l'analisi delle frodi, l'automazione dei servizi e la gestione del rischio. Seguono i servizi software e informativi, mentre il retail continua a puntare su personalizzazione, pricing e ottimizzazione della logistica.
Tra le aree più dinamiche si distingue, un po' a sorpresa, la sanità, con una crescita prevista del 39,7%, trainata da soluzioni per l'organizzazione dei flussi clinici e delle risorse. Anche media e intrattenimento registrano un'espansione significativa, grazie all'uso della IA generativa nella produzione di contenuti e nella personalizzazione.
La crescita degli investimenti è legata a ritorni concreti. Le imprese stanno riallocando budget dall'IT tradizionale verso l'IA, considerata sempre più centrale nelle strategie operative. In questo contesto, le piattaforme avanzate e i sistemi multi-agente stanno assumendo un ruolo rilevante.
Restano tuttavia alcuni elementi di incertezza. La frammentazione normativa legata all'EU AI Act, la carenza di competenze e la gestione dei costi cloud potrebbero influenzare l'evoluzione del mercato nei prossimi anni. Intanto NVIDIA rafforza il controllo sull'IA: perché l'acquisizione di ShedMD preoccupa gli esperti.