Il trailer di lancio di Samson è adrenalinico

Ormai ci siamo quasi: Samson uscirà domani 8 aprile 2026. Per accompagnare l'uscita del gioco, gli sviluppatori hanno pubblicato il trailer di lancio , che si presenta come la summa dello stesso. Il video parte contestualizzando le vicende che andremo a vivere, raccontandoci di personaggi e della città di Tyndalston, una metropoli dove la violenza è all'ordine del giorno.

Botte da orbi

Quindi vengono mostrati inseguimenti in auto, risse furibonde, investimenti d'auto, altri inseguimenti e altre risse, con l'invito finale a comprare il gioco su Steam o Epic Games Store.

Il team di sviluppo non ha nascosto l'emozione per un lancio che arriva dopo un lavoro lungo e pieno di difficoltà. "Non potremmo essere più entusiasti di condividere Samson con voi", hanno dichiarato gli autori rivolgendosi alla community. "È stata una strada lunga, accidentata ma incredibilmente gratificante per arrivare fin qui".

In vista dell'imminente uscita, sono stati confermati anche i dettagli sul prezzo: l'edizione standard del gioco sarà disponibile a 24,99 euro. Per i giocatori che desiderano supportare gli sviluppatori, sarà inoltre possibile acquistare la speciale "Supporter Edition" pagando di 29,99 euro. Nell'attesa che si alzi il sipario virtuale, il team di sviluppo ha invitato i giocatori ad aggiungere Samson alla loro Lista dei desideri.