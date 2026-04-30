Il director di Kingdom Come dice che il suo GDR poteva fallire come successo a Samson

Samson è un nuovo gioco d'azione realizzato da uno dei co-director del primo Just Cause. Da poco pubblicato, l'opera non ha incontrato il favore di pubblico e critica. Essendo l'opera di debutto del team Liquid Swords Games, è chiaro che non promette bene.

Cosa ha detto il director di Kingdom Come: Deliverance

Vávra ha scritto: "Recentemente mi sono imbattuto per caso in alcuni filmati di gameplay di un gioco chiamato Samson. Come creatore di Mafia, ha naturalmente attirato la mia attenzione, perché sembra Mafia! E mi ha sorpreso, perché ha un aspetto assolutamente splendido, e nessuno ne parla! WTF? Più tardi ho scoperto che costa solo 24 euro, è già uscito, nessuno ne parla e ha recensioni piuttosto negative. WTF2! Così l'ho comprato."

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Continua spiegando: "Ha davvero un aspetto FAN-TAS-TI-CO! ... ed è un eurojank." Con "eurojank" si fa riferimento a quei videogiochi prodotti in Europa con un budget non elevato e che hanno una qualità finale un po' grezza, ma al tempo stesso propongono idee interessanti. Per capirci, parliamo di opere come Gothic, il primo The Witcher di CD Projekt e Risen.

Vávra conclude affermando: "Poi ho scoperto la storia che c'è dietro. I creatori di Just Cause, un team di sviluppo indie, non riuscivano a trovare un publisher: licenziamenti, tagli al piano originale, auto-pubblicazione frettolosa senza pubblicità, bug, una lotta per la sopravvivenza. Sarebbe potuto tranquillamente succedere anche a KCD. Per quel prezzo, non è male. Provatelo. Ha un aspetto davvero fantastico. Ma ho la sensazione che, visto il numero di titoli annunciati, sentiremo altre storie come questa quest'anno...".

Ecco infine la nostra recensione di Samson.