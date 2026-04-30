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Il director di Kingdom Come dice che il suo GDR poteva fallire come successo a Samson

Kingdom Come Deliverance è stato un successo, ma il fallimento è sempre dietro l'angolo e il suo director ha simpatizzato con quanto successo a Samson.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/04/2026
Il protagonista di Samson e un'auto
Samson
Samson
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Samson è un nuovo gioco d'azione realizzato da uno dei co-director del primo Just Cause. Da poco pubblicato, l'opera non ha incontrato il favore di pubblico e critica. Essendo l'opera di debutto del team Liquid Swords Games, è chiaro che non promette bene.

Daniel Vávra, director di entrambi i Kingdom Come: Deliverance, ha però spezzato una lancia a favore di Samson, dicendo che Kingdom Come: Deliverance avrebbe potuto fare la stessa fine.

Cosa ha detto il director di Kingdom Come: Deliverance

Vávra ha scritto: "Recentemente mi sono imbattuto per caso in alcuni filmati di gameplay di un gioco chiamato Samson. Come creatore di Mafia, ha naturalmente attirato la mia attenzione, perché sembra Mafia! E mi ha sorpreso, perché ha un aspetto assolutamente splendido, e nessuno ne parla! WTF? Più tardi ho scoperto che costa solo 24 euro, è già uscito, nessuno ne parla e ha recensioni piuttosto negative. WTF2! Così l'ho comprato."

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Continua spiegando: "Ha davvero un aspetto FAN-TAS-TI-CO! ... ed è un eurojank." Con "eurojank" si fa riferimento a quei videogiochi prodotti in Europa con un budget non elevato e che hanno una qualità finale un po' grezza, ma al tempo stesso propongono idee interessanti. Per capirci, parliamo di opere come Gothic, il primo The Witcher di CD Projekt e Risen.

Gli autori di Kingdom Come Deliverance hanno licenziato il traduttore inglese per sostituirlo con una IA Gli autori di Kingdom Come Deliverance hanno licenziato il traduttore inglese per sostituirlo con una IA

Vávra conclude affermando: "Poi ho scoperto la storia che c'è dietro. I creatori di Just Cause, un team di sviluppo indie, non riuscivano a trovare un publisher: licenziamenti, tagli al piano originale, auto-pubblicazione frettolosa senza pubblicità, bug, una lotta per la sopravvivenza. Sarebbe potuto tranquillamente succedere anche a KCD. Per quel prezzo, non è male. Provatelo. Ha un aspetto davvero fantastico. Ma ho la sensazione che, visto il numero di titoli annunciati, sentiremo altre storie come questa quest'anno...".

Ecco infine la nostra recensione di Samson.

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