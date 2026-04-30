La zona evento del Night Market di The Elder Scrolls Online è aperta a tutti

ZeniMax Online Studios ha inaugurato la prima zona evento nella storia di The Elder Scrolls Online . Si chiama "Night Market" ed è situata nei territori di Fargrave e dell'Oblivion, l'area è accessibile gratuitamente a tutti i giocatori e rimarrà aperta fino al 17 giugno 2026, come parte della "Stagione Zero", per poi tornare disponibile nelle stagioni future. L'aggiornamento introduce una mappa temporanea focalizzata sul PvE cooperativo, un nuovo sistema di fazioni e diverse ricompense in-game, tra cui un'abitazione sbloccabile.

Altri dettagli

L'accesso all'area è gratuito per tutti gli utenti, senza la necessità di acquisti aggiuntivi. I giocatori possono raggiungere la zona in tre modi: teletrasportandosi direttamente al santuario della Starlit Plaza dalla mappa di Fargrave, utilizzando i portali situati a Greenshade o Blackwood per raggiungere il distretto di Shambles, oppure avviando la missione principale "Those Who Would Rule" direttamente dall'interfaccia del Crown Store.

La nuova zona è densamente popolata

L'esperienza della nuova zona ruota attorno a tre fazioni che si contendono il controllo del mercato: la Glittering Goad, i Thousand Eyes e la Ruckus. Al primo ingresso nell'area, i giocatori devono schierarsi con uno di questi gruppi.

Completando le missioni e le attività proposte nel Mercato Notturno, gli utenti accumulano "Favore" per la fazione scelta. Questa risorsa ha una duplice funzione: da un lato aumenta il grado di reputazione personale, sbloccando l'accesso a ricompense esclusive presso i mercanti specifici; dall'altro contribuisce alla prestazione dell'intera fazione a livello globale. Al termine dell'evento, la fazione che avrà accumulato più Favore garantirà ricompense bonus a tutti i suoi membri.

Dal punto di vista del gameplay, il Mercato Notturno è un'area puramente PvE, suddivisa in tre distretti. Gli sviluppatori sottolineano che molte delle sfide sono state bilanciate specificamente per il gioco di squadra, rendendo l'esplorazione in solitaria molto difficile. Le attività disponibili includono missioni (principali, secondarie e giornaliere), scontri con boss di varia difficoltà, gare di attraversamento rapido della mappa, enigmi ambientali e nuovi eventi pubblici denominati Skirmishes.

Per i gruppi strutturati sono presenti istanze dedicate a team da quattro giocatori e una sfida finale di livello Trial, pensata per 12 partecipanti, chiamata Opulent Ordeal.

La partecipazione all'evento permette di sbloccare diverse ricompense. La principale è una nuova casa per il giocatore, il "Night's Den", che si ottiene semplicemente completando la missione introduttiva dell'area. Esplorando i distretti è poi possibile raccogliere dei frammenti che, una volta combinati, sbloccano nuove parti dell'abitazione e garantiscono l'accesso ad aree segrete della mappa. Il pacchetto di ricompense è completato da stili per le abilità, nuovi set di equipaggiamento, titoli, oggetti di arredamento e una campagna "Golden Pursuits" che si svolgerà in parallelo per tutta la durata dell'apertura del Mercato Notturno. Per altri dettagli sulla tabella di marcia di The Elder Scrolls Online, vi rimandiamo alla nostra recente anteprima.