Peter Parker ora ha una "stampante 3D sotto steroidi" in Spider-Man: Brand New Day

Come ricorderete, alla fine di Spider-Man: No Way Home, l'Uomo-Ragno si ritrova tagliato fuori dall'intero mondo, visto che Doctor Strange ha dovuto togliere a tutti i ricordi legati a Peter Parker. Questo significa anche che il giovane eroe si ritrova senza il sostegno finanziario di Tony Stark.
Ovviamente Spider-Man ha bisogno dei propri gadget e la soluzione in Spider-Man: Brand New Day è una "stampante 3D sotto steroidi".
I commenti del regista di Spider-Man: Brand New Day
Destin Daniel Cretton, regista di Spider-Man: Brand New Day, ha condiviso delle pagine della sceneggiatura e tramite alcune note a margine ha spiegato che una stampante 3D è qualcosa che "può essere realizzato da un ragazzino geniale con fondi limitati".
Inoltre, Spider-Man avrà un assistente IA chiamato E.V. Il regista spiega che "tristemente" l'IA è "la cosa più vicina a un amico" a disposizione di Peter.
Spider-Man: Brand New Day è ambientato quattro anni dopo il predecessore e ci mostra un Uomo-Ragno che lotta contro il crimine a New York City nuovamente in maniera anonima. Le cose però stanno per cambiare per Peter e vecchi alleati, come il Punitore, sono in arrivo. Inoltre, vedremo anche nuovi personaggi, come quello di Sadie Sink di Stranger Things: il suo personaggio è stato forse scoperto secondo i fan.