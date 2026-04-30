Quali sono i giochi in uscita a maggio su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 2? C'è sicuramente un nome che spicca su tutti gli altri, ed è quello di Forza Horizon 6: il nuovo capitolo della serie sviluppata da Playground Games si prepara al debutto questo mese con un'affascinante ambientazione giapponese. Ugualmente importante, sebbene per motivi differenti e legati alla tradizione di un franchise iconico, appare il lancio di 007 First Light, primo episodio della nuova saga firmata IO Interactive, che dopo il successo di Hitman è riuscita ad accaparrarsi la licenza ufficiale di James Bond per regalare al personaggio creato da Ian Fleming una rappresentazione videoludica all'altezza della sua storia. Dopodiché c'è l'atteso LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, che segna due importanti ritorni in un solo colpo: quello della serie a base di mattoncini di plastica targata TT Games e quella dell'Uomo Pipistrello, che non era protagonista di un videogioco action dai tempi di Arkham Knight. E poi ancora l'inquietante avventura Directive 8020 e il coloratissimo Yoshi and the Mysterious Book.

Directive 8020 In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 12 maggio Supermassive Games rimette mano all'antologia di The Dark Pictures per condurci stavolta nello spazio profondo. Directive 8020 segue infatti le vicende dell'equipaggio della Cassiopea, una nave precipitata sul pianeta Tau Ceti F durante una missione di colonizzazione e, a quanto pare, entrata in contatto con una misteriosa forma di vita aliena. Uno dei personaggi di Directive 8020 Quest'ultima non sembra avere intenzioni pacifiche nei confronti degli astronauti, anzi decide fin da subito di sfruttare la sua capacità di assumere sembianze umane per trarre in inganno i membri dell'equipaggio al fine di attirarli in trappola e dar vita a situazioni ad altissima tensione che solo la protagonista dell'avventura, Young, potrà provare a contrastare. Pur senza rinunciare alla tradizionale formula a base di quick time event, il gioco introduce alcuni elementi più convenzionali, mettendoci al comando di diversi personaggi per affrontare anche sezioni stealth in cui dovremo esplorare determinate zone senza essere rilevati, privi come siamo di possibilità offensive nel caso in cui dovessimo finire coinvolti in uno scontro. La creatura aliena di Directive 8020 Abbiamo provato Directive 8020 lo scorso giugno, restando colpiti dalla grande atmosfera che il titolo riesce a creare, con i suoi ovvi riferimenti a La Cosa, e dall'aggiunta di funzionalità interessanti come i Turning Point, che permettono di tornare sulle decisioni chiave e di cambiare percorso senza dover affrontare nuovamente l'intera campagna.

Forza Horizon 6 In uscita su PC e Xbox Series X|S il 19 maggio Nuovo capitolo di una serie ormai assolutamente consolidata, nata come uno spin-off di Forza Motorsport ma capace ben presto di superarla e persino sostituirla nel cuore di milioni di appassionati, Forza Horizon 6 ci porta finalmente in Giappone per consegnarci un'esperienza di guida open world mai così spettacolare, affascinante e ambiziosa. Il gioco non riproduce in maniera fedele lo scenario nipponico, ma lo reinterpreta andando a condensare in un'unica mappa gli elementi più iconici del paese: dalle strade urbane di Tokyo, qui rappresentata come la metropoli più vasta mai vista nel franchise, fino ai percorsi sopraelevati ispirati allo Shuto Expressway, passando per le leggendarie strade di montagna perfette per il drifting, con il Monte Fuji a fare da sfondo. Ad arricchire ulteriormente questa rappresentazione ci pensano anche stavolta le stagioni dinamiche, che agiscono non solo sull'estetica dei luoghi ma anche sulle condizioni del manto stradale, introducendo variabili importanti; specie nell'ottica della progressione all'interno dell'Horizon Festival, che è stata nettamente migliorata rispetto all'ultimo episodio. Una delle auto di Forza Horizon 6 che corre fra le strade di Tokyo La proverbiale ciliegina sulla torta è rappresentata immancabilmente da un parco vetture che vanta oltre 550 veicoli al lancio, fra cui spiccano modelli iconici come la Toyota Land Cruiser, la Porsche Carrera, la Lancia Delta e la Honda NSX. Grande attenzione è stata inoltre dedicata alla cultura automobilistica giapponese, alle sue peculiarità e alle sue auto più rappresentative. Abbiamo provato Forza Horizon 6 pochi giorni fa.

Yoshi and the Mysterious Book In uscita su Switch 2 il 21 maggio Yoshi and the Mysterious Book è la nuova avventura con protagonista il simpatico dinosauro verde, al debutto su Nintendo Switch 2 con una storia che lo vede alle prese con un libro misterioso, appunto: un'enciclopedia parlante di nome Enzo, che cade dal cielo sull'isola degli Yoshi e che custodisce fra le sue pagine i segreti di un meraviglioso mondo dai colori pastello. Uno degli scenari di Yoshi and the Mysterious Book Il gioco non si presenta come un tradizionale platform, bensì miscela meccaniche puzzle ed elementi da monster collector al fine di consegnarci un'esperienza decisamente diversa dal solito, originale e raffinata, in cui Yoshi si trova di volta in volta a sfogliare le pagine del libro e a proiettarsi al loro interno ogni qual volta nota qualcosa di curioso e sconosciuto. A quel punto il personaggio viene catapultato in scenari bidimensionali disegnati a mano, livelli che apparentemente non hanno un inizio e una fine e in cui bisogna effettuare diverse interazioni perché Enzo possa prendere nota dei risultati e appuntarli di conseguenza, nell'ambito di una struttura in cui queste operazioni arricchiscono ogni pagina spingendoci poi a tornare per accedere a ulteriori possibilità. Il misterioso libro di Yoshi and the Mysterious Book Abbiamo provato Yoshi and the Mysterious Book proprio in questi giorni, e siamo rimasti colpiti dall'eccellente comparto artistico del gioco, dalla freschezza delle sue meccaniche e dallo spessore di un gameplay che punta a premiare curiosità, immaginazione e ingegno.

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro In uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S e Switch 2 il 22 maggio Come scritto in apertura, LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro segna due importanti ritorni: quello di TT Games, nuovamente alle prese con un tie-in a base di mattoncini di plastica dopo La Saga degli Skywalker; e quello dell'Uomo Pipistrello, che torna protagonista di un action game a quasi undici anni dall'uscita di Batman: Arkham Knight. Il protagonista di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro Nelle intenzioni, il gioco si pone come un accorato omaggio alla lunga storia dell'eroe di casa DC, che ripercorre l'intera carriera di Batman dalle origini alla consacrazione, attingendo a fumetti, cartoni animati e film per portare sullo schermo le diverse anime del personaggio e le diverse interpretazioni che lo hanno accompagnato nel corso degli anni. Alla base c'è una struttura open world che mette a disposizione una Gotham liberamente esplorabile, a piedi, sui tetti o a bordo degli iconici batveicoli, fra missioni principali e incarichi secondari che includono le iconiche sfide dell'Enigmista. Per quanto riguarda invece il gameplay, L'Eredità del Cavaliere Oscuro riprende l'eccellente sistema di combattimento freeflow della serie Arkham, garantendo scontri tanto dinamici quanto spettacolari. A bordo della Batmoto in LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro Impreziosito anche da un doppiaggio in italiano che riprende le voci storiche della serie, il titolo di TT Games promette un'esperienza imperdibile per i tantissimi fan dell'Uomo Pipistrello. Abbiamo provato LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro lo scorso giugno e la sensazione è che nessuno resterà deluso da questo atteso ritorno.

007 First Light In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 27 maggio La grande esperienza maturata da IO Interactive con il genere action stealth si sposa con la popolarità di una licenza iconica come quella di James Bond in 007 First Light, un'appassionante avventura in cui avremo la possibilità di vestire i panni della celebre spia inglese durante le fasi iniziali della sua carriera, in un mix di abilità, carisma e un pizzico di ingenuità. Il giovane James Bond di 007 First Light Impegnato come al solito in una serie di missioni che lo vedranno viaggiare in diverse zone del globo, Bond si ritroverà a studiare pattuglie e turni di guardia, nonché a utilizzare travestimenti e altri espedienti al fine di intrufolarsi fra le linee nemiche, individuare il bersaglio di turno e colpire... in maniera non letale, preferibilmente. Si tratta di una differenza importante rispetto al codice dell'Agente 47, che si riflette sul tono e sulle atmosfere dell'intera esperienza, con il giovane protagonista che punta su carisma e improvvisazione per cavarsi d'impaccio, supportato dai suoi immancabili gadget ad alta tecnologia, piuttosto che optare per una violenza fredda e implacabile. Il villain di 007 First Light E quando le missioni prendono una piega inaspettata, il gioco abbandona la furtività in favore di sequenze frenetiche e spettacolari fra inseguimenti, scontri a fuoco e combattimenti che ricordano le soluzioni utilizzate da Naughty Dog per la serie Uncharted: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra anteprima di 007 First Light.