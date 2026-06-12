Il team di Forza Horizon 6 raccomanda di disabilitare il Quick Resume, per il momento

Nonostante possa risultare particolarmente utile e funzionale con il gioco in questione, il team di supporto di Forza ha raccomandato di disabilitare il Quick Resume con Forza Horizon 6 almeno per il momento, per motivi di sicurezza, ma un aggiornamento è già in arrivo.

Sembra infatti che siano emersi alcuni problemi, la cui entità e diffusione non è ancora nota, che possono portare alla perdita di salvataggi e progressi nel caso in cui si utilizzi la nota funzionalità di sospensione esclusiva di Xbox Series X|S, e in attesa di una soluzione sicura sia dunque meglio evitare di utilizzarla.

Non ci sono ancora dettagli precisi e ufficiali sulla questione, ma sembra che questi problemi possano emergere in collegamento con l'utilizzo di alcune auto specifiche, recentemente messe a disposizione all'interno del gioco. In ogni caso, il team di Forza ha confermato che i problemi in questione dovrebbero essere già stati risolti su PC, mentre su Xbox Series X|S dovrebbe arrivare un aggiornamento oggi, 12 giugno, per risolvere la questione.