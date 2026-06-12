Il team di Forza Horizon 6 raccomanda di disabilitare il Quick Resume, per il momento

Nonostante possa risultare particolarmente utile e funzionale con il gioco in questione, il team di supporto di Forza ha raccomandato di disabilitare il Quick Resume con Forza Horizon 6 almeno per il momento, per motivi di sicurezza, ma un aggiornamento è già in arrivo.
Sembra infatti che siano emersi alcuni problemi, la cui entità e diffusione non è ancora nota, che possono portare alla perdita di salvataggi e progressi nel caso in cui si utilizzi la nota funzionalità di sospensione esclusiva di Xbox Series X|S, e in attesa di una soluzione sicura sia dunque meglio evitare di utilizzarla.
Non ci sono ancora dettagli precisi e ufficiali sulla questione, ma sembra che questi problemi possano emergere in collegamento con l'utilizzo di alcune auto specifiche, recentemente messe a disposizione all'interno del gioco. In ogni caso, il team di Forza ha confermato che i problemi in questione dovrebbero essere già stati risolti su PC, mentre su Xbox Series X|S dovrebbe arrivare un aggiornamento oggi, 12 giugno, per risolvere la questione.
Alcune auto sono responsabili degli inconvenienti?
In base a diverse testimonianze da parte della community, sembra che il rischio di eventuali problemi con Quick Resume e perdita di dati si sia rilevato utilizzando una delle seguenti auto:
- 1993 Schuppan 962CR
- 2003 Ford F-150 SVT Lightning
- 1988 Lamborghini Countach LP5000QV
- 1957 Chevrolet Bel Air
- 2020 Wuling Sunshine S Forza Edition
In particolare, sarebbe da evitare l'uso di una di queste e la modifica delle livree in connessione con l'uso di Quick Resume, in quanto sembra che questi elementi possano scatenare gli eventuali problemi, ma non c'è nulla di ufficiale al riguardo.
Nel caso abbiate subito una perdita di progressi o salvataggi su Forza Horizon 6, il team raccomanda di contattare il supporto e aprire un ticket al riguardo, in modo da consentire agli sviluppatori di ottenere ulteriori informazioni per le indagini e cercare di riabilitare i salvataggi.
Di recente, Microsoft ha diffuso un aggiornamento che consente di stabilire a priori se attivare o meno il Quick Resume sui singoli giochi, dunque non è un problema il fatto di disattivarlo completamente da Forza Horizon 6, tuttavia si tratta di una funzionalità che risulta particolarmente comoda con il titolo di Playground Games, considerando che i caricamenti iniziali all'avvio della partita possono essere piuttosto lunghi.
In ogni caso, la soluzione ufficiale è già in arrivo, considerando che il recente update al messaggio originale da parte del supporto di Forza riferisce che un aggiornamento a Forza Horizon 6 su Xbox Series X|S è previsto nelle prossime ore di oggi, 12 giugno.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.