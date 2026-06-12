Un nuovo gioco di calcio FIFA da 2K Games stava davvero per esistere

In base a quanto riferito da alcune fonti interne non meglio identificate a Sports Gamers Online, sembra che un nuovo gioco di calcio FIFA da parte di 2K Games potesse essere una realtà, ed è arrivato molto vicino ad esserlo, salvo poi sfumare per il mancato accordo.
La questione è emersa nelle voci di corridoio a più riprese, ma sembrava trattarsi soprattutto di un desiderio dei giocatori: una volta interrotta la collaborazione con Electronic Arts, che poi ha proseguito con il suo noto EA Sports FC, si pensava che la prima candidata a ricevere la licenza ufficiale per un calcio FIFA fosse proprio 2K Sports.
L'etichetta di Take-Two è la grande rivale di EA quando si tratta di titoli sportivi e simulazioni su licenza, dunque sembrava essere l'ambiente naturale in cui portare avanti il marchio storico di FIFA, e così poteva davvero essere.
Un accordo sfumato per poco
In base a quanto riferito da queste misteriose fonti a SGO, pare che la discussione tra FIFA e 2K sia "andata avanti fino al punto in cui entrambe le parti si sono trovate a negoziare i termini di contratto, gli accordi di licenza e addirittura potenziali modalità di gioco".
Il FIFA di 2K Sports è stato dunque vicinissimo a diventare realtà, ma il tutto pare sia crollato all'ultimo per alcune divergenze nello stabilire gli accordi tra le società.
Sembra infatti che 2K cercasse di ottenere un accordo di licenza valido per 10 anni, che includesse anche i diritti per i mondiali FIFA durante tale intervallo di tempo, oltre alle licenze FIFPRO per club e giocatori.
In base a quanto riferito, nelle modalità proposte c'era anche una sorta di manageriale che sembrava essere alquanto completo e profondo, almeno nelle idee degli sviluppatori.
Tuttavia, sembra che FIFA volesse capitalizzare maggiormente sulle proprie licenze, e probabilmente il fatto di concedere tutti i diritti, anche quelli relativi alla Coppa del Mondo, a una stessa compagnia non convinceva la federazione.
In effetti, abbiamo visto come FIFA abbia voluto stabilire accordi specifici su questo fronte anche con il lancio di FIFA World Cup: Launch Edition con Netflix, cosa che potrebbe aver portato al fallimento degli accordi.
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