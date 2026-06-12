Un nuovo gioco di calcio FIFA da 2K Games stava davvero per esistere

In base a quanto riferito da alcune fonti interne non meglio identificate a Sports Gamers Online, sembra che un nuovo gioco di calcio FIFA da parte di 2K Games potesse essere una realtà, ed è arrivato molto vicino ad esserlo, salvo poi sfumare per il mancato accordo.

La questione è emersa nelle voci di corridoio a più riprese, ma sembrava trattarsi soprattutto di un desiderio dei giocatori: una volta interrotta la collaborazione con Electronic Arts, che poi ha proseguito con il suo noto EA Sports FC, si pensava che la prima candidata a ricevere la licenza ufficiale per un calcio FIFA fosse proprio 2K Sports.

L'etichetta di Take-Two è la grande rivale di EA quando si tratta di titoli sportivi e simulazioni su licenza, dunque sembrava essere l'ambiente naturale in cui portare avanti il marchio storico di FIFA, e così poteva davvero essere.