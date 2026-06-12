Xbox non ha intenzione di abbandonare il mercato delle console, che è in salute

Considerando lo stato dell'industria e quello di Xbox, continuano a rimanere dubbi sulla volontà di rimanere nel mercato console da parte di Microsoft, ma almeno la prossima generazione è stata di fatto già annunciata e più volte confermata con Xbox Project Helix .

Nella medesima intervista in cui ha ribadito che le esclusive saranno fondamentali per la crescita di Xbox , come affermato in precedenza anche dalla CEO Asha Sharma, Ball ha inoltre riferito che la compagnia "non ha alcun desiderio di uscire da business delle console", di fatto confermando il fatto che c'è una nuova Xbox all'orizzonte.

In un'intervista pubblicata da The Game Business, il nuovo chief strategy officer di Xbox, Matthew Ball , ha confermato che Microsoft non ha alcuna intenzione di abbandonare il mercato delle console , confermando di fatto, ancora una volta, che almeno una prossima generazione di hardware è in arrivo.

Un mercato ancora in crescita

Ball ha inoltre dichiarato che il mercato console "non sta morendo e non è in declino", riferendo invece che "sta crescendo, e sta arrivando a livelli notevoli quest'anno", riferendosi a un 2026 che sembra davvero straordinario, specialmente nella seconda metà.

Il chief strategy officer di Xbox sostiene inoltre che il concentrarsi su Xbox in particolare sia fondamentale per ripartire in questo mercato.

"Ciò che conta è che riusciamo a riportare quel business dalla nostra parte. Dobbiamo migliorare nel settore dei PC? Sì. Dobbiamo migliorare nel settore mobile? Sì. Ma non possiamo chiedere agli editori e ai giocatori di scommettere su di noi su altre piattaforme dove siamo in ritardo, dove la nostra tecnologia è inadeguata, prima di aver consolidato la piattaforma che abbiamo, quella che molti ritengono abbiamo trascurato".

Anche su un argomento che sembra piuttosto preoccupante, ovvero il fatto che il pubblico più giovane cresciuto con Minecraft e Roblox sia generalmente meno attratto dalle console, Ball si è dimostrato piuttosto ottimista: "Sono molti i giovani che scelgono le console. Si registra lo stesso tasso di diffusione tra i giovani che si è visto in passato? Nei mercati maturi non ho riscontrato prove che la situazione sia cambiata in modo significativo".