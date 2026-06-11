Le esclusive saranno fondamentali per la crescita di Xbox, sostiene Matthew Ball

Il Chief Strategy Officer Matthew Ball ha detto in un'intervista che le esclusive saranno fondamentali per la crescita di Xbox: un'impresa tutt'altro che semplice da portare a termine, ma con cui ha accettato di misurarsi perché è convinto che sia fattibile.

"Quando mi sono seduto per la prima volta con Asha, mi ha chiesto: 'Si può sistemare?'. Io sono un ottimista strategico. Ritengo incredibilmente disfattista pensare che esista una situazione in cui non si possa fare meglio, in cui non si possa migliorare", ha spiegato Ball.

"Quanto è difficile? È una domanda diversa. Cosa servirà per riuscirci? È una domanda diversa. Quanto tempo ci vorrà? Sono tutte domande diverse, ma io resto un ottimista strategico. Ho deciso di unirmi all'azienda perché ciò che mi ha detto di voler realizzare mi è sembrato giusto e raggiungibile."

Ball crede "assolutamente" di poter aumentare la quota di mercato di Xbox non pubblicando giochi come Gears of War: E-Day e Clockwork Revolution su PS5. Inoltre, secondo lui, è stato importante annunciare due esclusive console per dimostrare che non si tratta di un esperimento temporaneo.

"Era importante includere due titoli affinché le persone capissero che non si trattava di un caso isolato", ha spiegato il Chief Strategy Officer. "Questo è l'inizio di un programma e i giocatori possono aspettarsi una pipeline che valorizzi il loro investimento storico nella piattaforma Xbox."

Un percorso che "li mantenga come parte dell'ecosistema Xbox anche in futuro e faccia capire all'intera industria che le esclusive sono fondamentali per la crescita e il posizionamento del marchio di una piattaforma."