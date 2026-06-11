Le esclusive saranno fondamentali per la crescita di Xbox, sostiene Matthew Ball

Il Chief Strategy Officer Matthew Ball ha detto in un'intervista che le esclusive saranno fondamentali per la crescita di Xbox: un'impresa tutt'altro che semplice da portare a termine, ma con cui ha accettato di misurarsi perché è convinto che sia fattibile.
"Quando mi sono seduto per la prima volta con Asha, mi ha chiesto: 'Si può sistemare?'. Io sono un ottimista strategico. Ritengo incredibilmente disfattista pensare che esista una situazione in cui non si possa fare meglio, in cui non si possa migliorare", ha spiegato Ball.
"Quanto è difficile? È una domanda diversa. Cosa servirà per riuscirci? È una domanda diversa. Quanto tempo ci vorrà? Sono tutte domande diverse, ma io resto un ottimista strategico. Ho deciso di unirmi all'azienda perché ciò che mi ha detto di voler realizzare mi è sembrato giusto e raggiungibile."
Ball crede "assolutamente" di poter aumentare la quota di mercato di Xbox non pubblicando giochi come Gears of War: E-Day e Clockwork Revolution su PS5. Inoltre, secondo lui, è stato importante annunciare due esclusive console per dimostrare che non si tratta di un esperimento temporaneo.
"Era importante includere due titoli affinché le persone capissero che non si trattava di un caso isolato", ha spiegato il Chief Strategy Officer. "Questo è l'inizio di un programma e i giocatori possono aspettarsi una pipeline che valorizzi il loro investimento storico nella piattaforma Xbox."
Un percorso che "li mantenga come parte dell'ecosistema Xbox anche in futuro e faccia capire all'intera industria che le esclusive sono fondamentali per la crescita e il posizionamento del marchio di una piattaforma."
Una nuova strategia
Alcuni giorni fa Asha Sharma ha ammesso che gli affari di Xbox non vanno bene, ma se miglioreranno ci saranno più esclusive e Matthew Ball ha detto che la nuova strategia diventerà più chiara col passare del tempo, pur senza scendere nel dettaglio dei motivi per cui un determinato gioco sarà esclusivo e un altro no.
"Asha è stata chiara nel dire che il nostro business oggi non è in salute", ha affermato Ball. "Ogni giorno saremo sempre più trasparenti riguardo a ciò che stiamo facendo e alle ragioni che ci spingono a farlo, ma oggi non posso fornirvi una risposta più completa, del tipo: 'Ecco tutti i titoli che i giocatori possono aspettarsi come esclusive'."
"Noi sappiamo quali saranno. Sappiamo come prenderemo queste decisioni e sappiamo come verremo valutati sulla base di esse, ma è importante che questo quadro strategico venga reso pubblico al momento opportuno. Capisco perché alcune persone dicano di non aver ancora compreso completamente la situazione."
"Dobbiamo comunicarlo internamente. Dobbiamo comunicarlo ai nostri partner. E soprattutto, il giocatore Xbox medio di oggi e quello che vorremmo conquistare devono comprenderlo nel modo più semplice possibile. È questa la direzione che stiamo seguendo. Semplicemente non siamo ancora pronti a farlo."
"È diventato difficile spiegare perché qualcuno dovrebbe scegliere una console Xbox, e le esclusive sono un modo importante per farlo: ecco perché avete visto un cambiamento così rapido verso questo approccio."
"Oggi chiediamo alle persone di spendere molto denaro per diventare utenti Xbox. È una richiesta importante, è costosa. Significa rinunciare ad altre opzioni. Abbiamo il dovere di impegnarci di più e di spiegare in modo più chiaro perché si dovrebbe scegliere Xbox. Allo stesso tempo, abbiamo anche un obbligo nei confronti di coloro che hanno acquistato una nostra console anni fa: dobbiamo soddisfare le loro aspettative e far sì che sentano di aver fatto la scelta giusta."
"Stiamo cercando di costruire un business complessivamente più sano. Nel breve termine sì, ci saranno probabilmente titoli che venderanno meno copie. È un investimento che stiamo facendo ed è una decisione sostenuta dai nostri studi di sviluppo, perché tutti credono che ci porterà verso il nostro l'obiettivo."
"Possiamo conquistare quote di mercato? Possiamo crescere? Possiamo diventare più forti? Io credo che la risposta a tutte e tre queste domande sia 'sì', e che nel lungo periodo nessuno dei nostri franchise ne risentirà negativamente."
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